Bea Cukai Kembali Menyalurkan Bantuan Kemanusiaan Bagi Warga Terdampak Banjir di Aceh

jpnn.com, BANDA ACEH - Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Aceh bersama unit vertikal di bawahnya terus hadir mendampingi masyarakat yang terdampak bencana banjir di sejumlah wilayah Aceh.

Melalui kegiatan Relawan Bea Cukai Peduli, bantuan kemanusiaan disalurkan secara bertahap ke Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tamiang, Bener Meriah, serta Kota Langsa, dengan mengedepankan keselamatan warga dan ketepatan distribusi logistik.

Ketua Relawan yang juga Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Aceh Asral Efendi menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan kemanusiaan ini berangkat dari kepedulian terhadap warga yang terdampak langsung oleh bencana.

Asral menegaskan fokus utama relawan adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi di tengah keterbatasan pascabencana.

Pada hari ketiga, Senin (15/12), Bea Cukai menyalurkan bantuan ke Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.

Diawali briefing teknis di Lhokseumawe, setibanya di Langkahan, relawan langsung melakukan penurunan dan pendistribusian bantuan di sejumlah posko, sekaligus meninjau kondisi lingkungan dan bendungan sungai untuk melihat situasi pascabanjir.

Selain itu, dukungan kemanusiaan juga diperkuat melalui penurunan Relawan Bea Cukai Kloter II ke wilayah Aceh Tamiang.

Sebanyak 12 relawan lintas unit diterjunkan untuk membantu masyarakat terdampak di Desa Rantau Bintang, yang dihuni puluhan keluarga korban banjir.