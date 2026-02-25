Bea Cukai Kembali Salurkan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Langkahan Aceh Utara

jpnn.com, ACEH UTARA - Bea Cukai kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan ke warga terdampak bencana di Aceh.

Kali ini bantuan diserahkan kepada masyarakat terdampak bencana di Gampong Rumoh Rayeuk dan Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara pada Selasa (24/2).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe Bambang Sutarjo, didampingi Kepala Pangsarop Bea Cukai Lhokseumawe, Zacky Riyadi beserta jajaran sukarelawan.

Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung kepada warga sebagai bentuk dukungan moral dan material bagi masyarakat yang membutuhkan.

Bantuan yang diberikan meliputi perlengkapan memasak, seperti kompor dan tabung gas, wajan, panci, serta berbagai peralatan dapur lainnya.

Selain itu, warga juga menerima kebutuhan pokok berupa beras, minyak goreng, telur, serta sembako pendukung lainnya.

“Kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat. Bantuan ini mungkin sederhana, tetapi kami berharap dapat meringankan beban sekaligus memberi semangat. Bea Cukai bukan hanya institusi, tapi bagian dari komunitas,” ujar Bambang dalam keterangannya, Rabu (25/2).

Bambang juga menyampaikan program Bea Cukai Peduli merupakan wujud komitmen institusi dalam memperkuat hubungan sosial dengan masyarakat.