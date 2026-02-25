Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Bea Cukai Kembali Salurkan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Langkahan Aceh Utara

Rabu, 25 Februari 2026 – 16:44 WIB
Bea Cukai Kembali Salurkan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Langkahan Aceh Utara - JPNN.COM
Bea Cukai menyalurkan bantuan kemanusian kepada warga terdampak bencana di Gampong Rumoh Rayeuk dan Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara pada Selasa (24/2). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, ACEH UTARA - Bea Cukai kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan ke warga terdampak bencana di Aceh.

Kali ini bantuan diserahkan kepada masyarakat terdampak bencana di Gampong Rumoh Rayeuk dan Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara pada Selasa (24/2).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe Bambang Sutarjo, didampingi Kepala Pangsarop Bea Cukai Lhokseumawe, Zacky Riyadi beserta jajaran sukarelawan.

Baca Juga:

Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung kepada warga sebagai bentuk dukungan moral dan material bagi masyarakat yang membutuhkan.

Bantuan yang diberikan meliputi perlengkapan memasak, seperti kompor dan tabung gas, wajan, panci, serta berbagai peralatan dapur lainnya.

Selain itu, warga juga menerima kebutuhan pokok berupa beras, minyak goreng, telur, serta sembako pendukung lainnya.

Baca Juga:

“Kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat. Bantuan ini mungkin sederhana, tetapi kami berharap dapat meringankan beban sekaligus memberi semangat. Bea Cukai bukan hanya institusi, tapi bagian dari komunitas,” ujar Bambang dalam keterangannya, Rabu (25/2).

Bambang juga menyampaikan program Bea Cukai Peduli merupakan wujud komitmen institusi dalam memperkuat hubungan sosial dengan masyarakat.

Bea Cukai kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan ke warga terdampak bencana di Langkahan Aceh Utara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bantuan Kemanusiaan  bantuan  Bea Cukai  warga terdampak bencana  Aceh Utara  Bencana 
BERITA BANTUAN KEMANUSIAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp