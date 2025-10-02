Bea Cukai Kenalkan Tugas dan Fungsi Kepada Pelajar Lewat Kunjungan Industri

Kamis, 02 Oktober 2025 – 15:54 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai memberikan sosialisasi kepada siswa sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat dalam agenda kunjungan industri ke kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai.

Kegiatan itu dilaksanakan di Bea Cukai Yogyakarta, Tanjung Emas, dan Bandar Lampung.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo mengungkapkan kegiatan ini menjadi sarana edukasi sekaligus pengalaman nyata bagi para pelajar untuk mengenal lebih dalam mengenai tugas dan fungsi Bea Cukai.

"Terutama dalam mengelola cukai hasil tembakau serta menjaga peredaran barang kena cukai di Indonesia,” ujar Budi Prasetiyo.

Kegiatan kunjungan industri terlaksana di Bea Cukai Yogyakarta pada Kamis (18/9) dari para siswa SMK Negeri 2 Ngawi.

Kemudian pada Selasa (23/9) siswa SMK NU Hasyim Asy'ari Tarub dihadiri Bea Cukai Tanjung Emas.

Bea Cukai Bandar Lampung pada Selasa (23/9), kedatangan dari para siswa SMA IT Ar Raihan Bandar Lampung.

Kunjungan industri merupakan kesempatan penting bagi generasi muda untuk memahami fungsi Bea Cukai.