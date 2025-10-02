Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Bea Cukai Kenalkan Tugas dan Fungsi Kepada Pelajar Lewat Kunjungan Industri

Kamis, 02 Oktober 2025 – 15:54 WIB
Bea Cukai Kenalkan Tugas dan Fungsi Kepada Pelajar Lewat Kunjungan Industri - JPNN.COM
Bea Cukai memberikan sosialisasi kepada siswa sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat dalam agenda kunjungan industri. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai memberikan sosialisasi kepada siswa sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat dalam agenda kunjungan industri ke kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai.

Kegiatan itu dilaksanakan di Bea Cukai Yogyakarta, Tanjung Emas, dan Bandar Lampung.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo mengungkapkan kegiatan ini menjadi sarana edukasi sekaligus pengalaman nyata bagi para pelajar untuk mengenal lebih dalam mengenai tugas dan fungsi Bea Cukai.

Baca Juga:

"Terutama dalam mengelola cukai hasil tembakau serta menjaga peredaran barang kena cukai di Indonesia,” ujar Budi Prasetiyo.

Kegiatan kunjungan industri terlaksana di Bea Cukai Yogyakarta pada Kamis (18/9) dari para siswa SMK Negeri 2 Ngawi.

Kemudian pada Selasa (23/9) siswa SMK NU Hasyim Asy'ari Tarub dihadiri Bea Cukai Tanjung Emas.

Baca Juga:

Bea Cukai Bandar Lampung pada Selasa (23/9), kedatangan dari para siswa SMA IT Ar Raihan Bandar Lampung.

Kunjungan industri merupakan kesempatan penting bagi generasi muda untuk memahami fungsi Bea Cukai.

Bea Cukai memberikan sosialisasi kepada siswa sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat dalam agenda kunjungan industri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai  industri  Siswa SMA  Barang Ilegal 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp