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Bea Cukai Kendari Catatkan Kinerja Positif Sepanjang Semester I 2026, Ini Kiprahnya

Sabtu, 18 Juli 2026 – 14:05 WIB
Bea Cukai Kendari Catatkan Kinerja Positif Sepanjang Semester I 2026, Ini Kiprahnya - JPNN.COM
Bea Cukai Kendari mencatatkan kinerja positif dalam pengawasan dan penindakan terhadap peredaran BKC ilegal sepanjang Semester I 2026. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, KENDARI - Bea Cukai Kendari mencatatkan kinerja positif dalam pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal sepanjang Semester I 2026.

Hingga 30 Juni 2026, Bea Cukai Kendari telah melakukan 181 penindakan, dengan total nilai barang mencapai sekitar Rp 4,60 miliar engan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 2,93 miliar.

“Dari seluruh penindakan tersebut, kami berhasil mengamankan sebanyak 2.806.360 batang rokok ilegal dan 464,84 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai,” kata Kepala Kantor Bea Cukai Kendari Taufik Sapto Harsono.

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Keberhasilan tersebut merupakan hasil pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan di berbagai wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Upaya yang dilakukan meliputi operasi pasar di 10 kabupaten dan 2 kota, patroli darat terhadap perusahaan jasa pengiriman, hingga penindakan terhadap sarana pengangkut yang diduga digunakan untuk mengedarkan BKC ilegal.

Dalam operasinya, Bea Cukai Kendari juga terus menjalin sinergi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta penegakan hukum di bidang cukai.

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Selain melakukan penindakan, Bea Cukai Kendari turut mengoptimalkan penerimaan negara melalui penyelesaian perkara menggunakan mekanisme ultimum remedium, yaitu penyelesaian perkara tanpa melalui proses penyidikan dengan tetap mengedepankan pemulihan hak negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Sepanjang Semester I 2026, mekanisme tersebut memberikan kontribusi penerimaan negara sebesar Rp 447,86 juta.

Ini kiprah Bea Cukai Kendari yang berhasil mencatatkan kinerja positif sepanjang semester I 2026

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TAGS   bea cukai kendari  kinerja positif  Semester I  Bea Cukai  BKC ilegal  penindakan 
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