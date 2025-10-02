Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Bea Cukai Kualanamu Musnahkan 3.229 Barang Ilegal, Beri Efek Jera ke Pelaku Pelanggaran

Kamis, 02 Oktober 2025 – 08:33 WIB
Bea Cukai Kualanamu melaksanakan pemusnahan sebanyak 3.229 unit barang ilegal yang telah berstatus menjadi BMMN di Sarana Pemusnahan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, DELI SERDANG - Bea Cukai Kualanamu melaksanakan pemusnahan sebanyak 3.229 unit barang ilegal yang telah berstatus barang menjadi milik negara (BMMN).

Kegiatan tersebut berlangsung di Sarana Pemusnahan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara.

Barang-barang tersebut merupakan hasil penegahan, karena termasuk kategori larangan dan pembatasan impor atau tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya.

Kepala Kantor Bea Cukai Kualanamu Agus Amiwijaya menegaskan pemusnahan ini merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam menjalankan amanah undang-undang, khususnya terkait pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai.

“Kami berharap kegiatan ini memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan,” ujar Agus Amiwijaya.

Agus mengungkapkan barang-barang yang dimusnahkan mencakup perangkat telekomunikasi, tekstil dan produk tekstil, produk kertas, kosmetik, obat dan makanan, mesin, alas kaki, mainan, hingga produk nabati.

Seluruh barang dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan incinerator milik Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumut hingga tidak lagi memiliki nilai ekonomis.

Agus menyebut total nilai barang yang dimusnahkan tercatat mencapai Rp 388,26 juta.

Ini upaya Bea Cukai Kualanamu beri efek jera ke pelaku pelanggaran kepabeanan dan melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal dan berbahaya

