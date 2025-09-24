Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bea Cukai Layani Impor 1.919 Ekor Sapi ke Pangkalan Bun, Dorong Investasi Peternakan

Rabu, 24 September 2025 – 14:50 WIB
Bea Cukai Layani Impor 1.919 Ekor Sapi ke Pangkalan Bun, Dorong Investasi Peternakan - JPNN.COM
Bea Cukai Pangkalan Bun melayani impor 1.191 ekor sapi asal Australia yang dilakukan oleh PT Sulung Ranch. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, PANGKALAN BUN - Bea Cukai mendukung pengembangan sektor peternakan nasional melalui pelayanan impor sapi asal Australia di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.

Sebanyak 1.919 ekor sapi diimpor oleh PT Sulung Ranch melalui Pelabuhan Bumiharjo, Kumai pada Jumat-Minggu, 19-21 September 2025.

Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun Shinta Dewi Arini mengungkapkan langkah ini merupakan bagian dari upaya pihaknya mendorong investasi di bidang peternakan serta mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Baca Juga:

Dalam impor ini, ada beberapa jenis sapi yang masuk ke Indonesia, antara lain feeders steers, feeders bulls, brahman cross heifers, wagyu cross heifers, dan wagyu cross bulls.

Seluruh sapi tersebut akan menjalani proses penggemukan oleh perusahaan sebelum nantinya disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pasokan daging dalam negeri.

“Sapi yang diimpor ini nantinya akan dilakukan penggemukan oleh perusahaan dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasokan daging dalam negeri," ungkap Shinta dalam keterangannya, Rabu (24/9).

Baca Juga:

Selain itu, lanjut dia, impor ini sejalan dengan program swasembada daging yang tengah dijalankan pemerintah.

Dalam prosesnya, Bea Cukai Pangkalan Bun melakukan pengawasan sekaligus memberikan pelayanan kepabeanan untuk memastikan kelancaran kegiatan bongkar muat dan penimbunan barang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Bea Cukai Pangkalan Bun melayani impor 1.191 ekor sapi asal Australia yang dilakukan oleh PT Sulung Ranch

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   impor sapi  Bea Cukai Pangkalan Bun  Bea Cukai  investasi  peternakan  impor  sapi 
BERITA IMPOR SAPI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp