JPNN.com - Ekonomi - Industri

Bea Cukai Makassar Raih Penghargaan Pelayanan Prima dari 2 Perusahaan Kawasan Berikat

Kamis, 09 Oktober 2025 – 14:29 WIB
Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Ade Irawan (kanan) saat menerima penghargaan dari salah satu perusahaan kawasan berikat. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MAKASSAR - Bea Cukai Makassar menerima penghargaan pelayanan prima dari dua perusahaan kawasan berikat di bawah pengawasannya, yaitu PT Giwang Citra Laut dan PT Ocean Champ Seafood.

Sertifikat penghargaan diberikan langsung perwakilan kedua perusahaan kepada Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Ade Irawan.

Penyerahan berlangsung di Kantor Bea Cukai Makassar pada Selasa (9/9).

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Makassar Ria Novika Sari mengungkapkan penghargaan ini diberikan atas kinerja pelayanan yang optimal dalam pengawasan dan pembinaan kawasan berikat.

“Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Bea Cukai Makassar untuk terus memberikan pelayanan prima, mendukung kelancaran arus barang, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku industri,” ujar Ria dalam keterangannya, Kamis (9/10).

Ria mengungkapkan kedua perusahaan merupakan penerima fasilitas kawasan berikat.

Sebagai kawasan berikat, perusahaan merasakan langsung manfaat kemudahan fasilitas fiskal dan pelayanan yang mendukung kelancaran proses bisnis.

Dengan memanfaatkan fasilitas ini, perusahaan akan mendapatkan penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, serta tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PPN dan PPh pasal 22 impor).

