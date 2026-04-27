Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Bea Cukai Malang Bongkar Pengiriman Rokok Ilegal via Bus Tujuan Jakarta, Ini Kronologinya

Senin, 27 April 2026 – 13:23 WIB
Bea Cukai Malang membongkar upaya peredaran rokok ilegal yang dikirim melalui bus tujuan Jakarta pada Kamis (9/4).

jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang membongkar upaya peredaran rokok ilegal yang dikirim melalui sarana transportasi umum antarkota pada Kamis (9/4).

Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores mengungkapkan kronologi penindakan ini bermula dari diterimanya informasi intelijen terkait dugaan pengiriman rokok ilegal menggunakan bus tujuan Jakarta.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Bea Cukai Malang segera bergerak menuju titik awal keberangkatan untuk melakukan konsolidasi dan analisis pra-penindakan.

"Sekitar pukul 12.45 WIB, sarana pengangkut yang dimaksud terpantau mulai bergerak. Kami pun melakukan pengejaran hingga berhasil menghentikan kendaraan di Jalan Tol Malang–Pandaan KM 84, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang," ungkap Johan dalam keterangannya, Senin (27/4).

Pada pukul 13.00 WIB, petugas melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut dan mendapati adanya tujuh koli barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) jenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) tanpa dilekati pita cukai.

Total barang yang diamankan sebanyak 9.600 bungkus atau setara dengan 192.000 batang rokok dari berbagai merek.

Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dari penindakan ini diperkirakan total nilai barang mencapai Rp 285.440.000 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 143.424.000.

TAGS   rokok ilegal  Pengiriman rokok Ilegal   Bea Cukai Malang  Bea Cukai  Kerugian Negara 
BERITA ROKOK ILEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp