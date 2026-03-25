JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Bea Cukai Malang Gali Potensi Ekspor UMKM dengan Memperkuat Kolaborasi

Rabu, 25 Maret 2026 – 12:54 WIB
Bea Cukai Malang terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam mendorong peningkatan ekspor, khususnya dari sektor UMKM. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam mendorong peningkatan ekspor, khususnya dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bea Cukai Malang berkomitmen membantu pelaku usaha lokal agar mampu menembus pasar internasional melalui kegiatan edukasi, koordinasi lintas instansi, dan pendampingan usaha.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Ngopi Ekspor (Ngobrol Pintar Ngobrol Inspirasi Ekspor) yang digelar di Aula Bea Cukai Malang  dengan tema UMKM Shopee Ekspor pada Rabu (25/2) .

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang Pitoyo Pribadi menyampaikan transformasi digital telah membuka peluang bagi UMKM untuk mengakses pasar global dengan lebih mudah.

“Melalui pemanfaatan platform digital seperti Shopee Ekspor, pelaku usaha dapat memasarkan produknya ke berbagai negara dengan dukungan sistem dan logistik yang terintegrasi,” kata Pitoyo dalam keterangannya,  Rabu (25/3).

Dukungan terhadap UMKM juga terlihat dalam kunjungan kerja Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang UMKM Ubaidillah Amin ke CV Bunga Melati di Kota Batu pada Senin (02/03).

Perusahaan tersebut berhasil mengekspor produk kokedama ke Jepang.

Kunjungan ini sekaligus menegaskan komitmen Bea Cukai Malang dalam membina UMKM melalui program Klinik Ekspor yang memberikan edukasi kepabeanan, asistensi legalitas, hingga pendampingan ekspor.

Ini upaya Bea Cukak Malang mendorong semakin banyak UMKM yang mampu ekspor dan bersaing di pasar global

