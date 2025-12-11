Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Bea Cukai Malang Raih Penghargaan Atas Kontribusi Memajukan UMKM dari Wali Kota Batu

Kamis, 11 Desember 2025 – 09:25 WIB
Bea Cukai Malang Raih Penghargaan Atas Kontribusi Memajukan UMKM dari Wali Kota Batu - JPNN.COM
Wali Kota Batu Nur Rochman menyerahkan penghargaan kepada Bea Cukai Malang yang diterima oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Pitoyo Pribadi pada Jumat (28/11). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BATU - Bea Cukai Malang meraih penghargaan Wali Kota Batu atas kontribusi aktifnya dalam fasilitasi peningkatan ekspor usaha mikro di wilayah tersebut.

Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Wali Kota Batu Nur Rochman kepada Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores diwakili Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Pitoyo Pribadi pada Jumat (28/11).

Pitoko mengatakan penghargaan ini merupakan sebuah apresiasi dari Pemerintah Kota Batu yang menjadi motivasi bagi Bea Cukai Malang untuk terus menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat.

Baca Juga:

"Kami berkomitmen hadir sebagai mitra strategis UMKM, menjembatani langkah mereka menuju pasar internasional agar dapat mewujudkan UMKM daerah yang berdaya, maju, dan mendunia," ujar Pitoyo dalam keterangannya, Kamis (11/12).

Ajang pemberian penghargaan tersebut menjadi rangkaian kegiatan Scale-Up Business Volume 2 yang diselenggarakan Pemerintah Kota Batu.

Dalam acara tersebut, Pitoyo Pribadi turut memberikan materi tentang semangat dan keberanian untuk ekspor serta pentingnya sinergi antarlembaga dalam memperkuat ekosistem ekspor UMKM. (mrk/jpnn)

Baca Juga:

Wali Kota Batu Nur Rochman memberikan penghargaan kepada Bea Cukai Malang atas kontribusi memajukan UMKM di Kota Batu

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   UMKM  Penghargaan  Bea Cukai Malang  Bea Cukai  Wali Kota Batu  Nur Rochman 
BERITA UMKM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp