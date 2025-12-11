Bea Cukai Malang Raih Penghargaan Atas Kontribusi Memajukan UMKM dari Wali Kota Batu

jpnn.com, BATU - Bea Cukai Malang meraih penghargaan Wali Kota Batu atas kontribusi aktifnya dalam fasilitasi peningkatan ekspor usaha mikro di wilayah tersebut.

Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Wali Kota Batu Nur Rochman kepada Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores diwakili Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Pitoyo Pribadi pada Jumat (28/11).

Pitoko mengatakan penghargaan ini merupakan sebuah apresiasi dari Pemerintah Kota Batu yang menjadi motivasi bagi Bea Cukai Malang untuk terus menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat.

"Kami berkomitmen hadir sebagai mitra strategis UMKM, menjembatani langkah mereka menuju pasar internasional agar dapat mewujudkan UMKM daerah yang berdaya, maju, dan mendunia," ujar Pitoyo dalam keterangannya, Kamis (11/12).

Ajang pemberian penghargaan tersebut menjadi rangkaian kegiatan Scale-Up Business Volume 2 yang diselenggarakan Pemerintah Kota Batu.

Dalam acara tersebut, Pitoyo Pribadi turut memberikan materi tentang semangat dan keberanian untuk ekspor serta pentingnya sinergi antarlembaga dalam memperkuat ekosistem ekspor UMKM. (mrk/jpnn)