Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi

Bea Cukai Malang Temukan 172.800 Batang Rokok Ilegal di Kemasan Sabun dari Sebuah Truk

Rabu, 29 April 2026 – 19:26 WIB
Bea Cukai Malang menggagalkan pengiriman 172.800 batang rokok tanpa pita cukai dari sebuah truk yang melintas di wilayah Kabupaten Malang pada Selasa (7/4) dini hari.

jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang menggagalkan pengiriman 172.800 batang rokok tanpa pita cukai dari sebuah truk yang melintas di wilayah Kabupaten Malang pada Selasa (7/4) dini hari.

Penindakan tersebut bermula dari informasi masyarakat terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal menggunakan jasa ekspedisi perorangan dengan moda angkutan truk di wilayah Kecamatan Tumpang, Senin (6/4) malam.

Pada Selasa (7/4) sekitar pukul 03.00 WIB, kendaraan yang dicurigai terpantau mulai bergerak.

Baca Juga:

Petugas kemudian melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil menghentikan truk tersebut di Jalan Suropati, Desa Karanganyar, Kecamatan Poncokusumo.

Dalam pemeriksaan awal, petugas menemukan berbagai jenis barang di dalam kendaraan.

Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, terindikasi adanya muatan rokok ilegal yang disamarkan.

Baca Juga:

Truk beserta seluruh muatannya kemudian dibawa ke kantor Bea Cukai Malang untuk pemeriksaan mendalam.

Hasil pemeriksaan lanjutan mengungkap adanya 46 karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek ZA tanpa dilekati pita cukai.

172.800 batang rokok ilegal yang dikemas dalam 46 karton disembunyikan dalam kemasan sabun untuk mengelabui petugas

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   rokok ilegal  Bea Cukai Malang  Bea Cukai  pita cukai  Barang Bukti  Johan Pandores 
BERITA ROKOK ILEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp