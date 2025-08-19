Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Bea Cukai Malili Tindak 48 Ribu Batang Rokok Polos di Sebuah Minibus, Ini Kronologinya

Selasa, 19 Agustus 2025 – 11:38 WIB
Bea Cukai Malili Tindak 48 Ribu Batang Rokok Polos di Sebuah Minibus, Ini Kronologinya - JPNN.COM
Bea Cukai Malili menggagalkan pengiriman 48 ribu batang rokok ilegal dari sarana pengangkut jenis minibus dengan tujuan Luwu Utara di Jalan Poros Palopo-Makassar pada Senin (11/8) sekitar pukul 18.45 WITA. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MALILI - Bea Cukai Malili menggagalkan pengiriman 48 ribu batang rokok ilegal dari sarana pengangkut jenis minibus dengan tujuan Luwu Utara di Jalan Poros Palopo-Makassar pada Senin (11/8) sekitar pukul 18.45 WITA.

Kepala Kantor Bea Cukai Malili Eri Utomo Partoyo mengatakan penindakan ini merupakan tindak lanjut dari pengembangan informasi atas laporan masyarakat.

Kronologinya berawal saat pihak Bea Cukai Malili menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan adanya pengiriman rokok ilegal.

Baca Juga:

"Kemudian tim pengawasan melakukan penelusuran hingga menegah rokok ilegal sejumlah 48 ribu batang dari sebuah minibus,” kata Eri dalam keterangannya, Selasa (19/8).

Penindakan terhadap 48 ribu rokok yang tidak dilekati pita cukai ini merupakan wujud nyata pemberantasan peredaran rokok ilegal di wilayah Kantor Bea Cukai Malili yang mencakup Kabupaten Luwu Utara (tujuan barang) dan Kota Palopo (tempat penegahan).

Eri mengungkapkan Bea Cukai Malili melaksanakan kegiatan ini bersama Subdenpom Palopo.

Baca Juga:

Dia mengatakan penindakan terhadap rokok tanpa dilekati pita dari minibus ini merupakan salah satu upaya paling efektif dalam memutus peredaran rokok ilegal di wilayah distribusi.

"Peredaran rokok ilegal menghilangkan potensi penerimaan negara dari sektor cukai, merugikan pengusaha yang taat ketentuan, dan dampak buruk yang meluas di masyarakat,” ungkap Eri.

Bea Cukai Malili menggagalkan pengiriman 48 ribu batang rokok ilegal di sebuah minibus di Jalan Poros Palopo-Makassar, ini kronologinya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rokok polos  Bea Cukai Malili  Bea Cukai  penindakan  Minibus  rokok  kronologi  Cukai 
BERITA ROKOK POLOS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp