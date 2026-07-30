Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi

Bea Cukai Memperkuat Sinergi Lintas Instansi Lewat Sejumlah Kegiatan di 3 Daerah Ini

Kamis, 30 Juli 2026 – 06:59 WIB
Bea Cukai Memperkuat Sinergi Lintas Instansi Lewat Sejumlah Kegiatan di 3 Daerah Ini - JPNN.COM
Kepala Bea Cukai Kendari Taufik Sapto Harsono (kanan) saat melaksanakan kunjungan kerja ke Lanal Kendari. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, KENDARI - Bea Cukai memperkuat perannya dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum melalui lawatan kerja dan forum koordinasi kedaruratan bencana yang diselenggarakan di tiga daerah ini pada Juli 2026, yakni Kendari, Tarakan, dan Belawan.

Pada Senin (27/7), Bea Cukai Kendari melakukan kunjungan kerja ke Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Kendari guna mempererat hubungan kelembagaan dan memperkuat sinergi dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum, khususnya di wilayah perairan dan pesisir Sulawesi Tenggara.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bea Cukai Kendari Taufik Sapto Harsono bersama jajaran Lanal Kendari membahas berbagai isu strategis terkait pengawasan dan pengamanan wilayah.

Baca Juga:

Pembahasan difokuskan pada upaya peningkatan koordinasi dalam pengawasan peredaran barang ilegal, pencegahan penyelundupan, serta penguatan kolaborasi melalui pertukaran informasi dan pelaksanaan operasi bersama sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi.

Kegiatan serupa juga dilaksanakan pada Jumat (24/7) melalui kunjungan kerja Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya S.P. Sembiring di Kantor Bea Cukai Belawan.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kedua instansi dalam memperkuat sinergi dan koordinasi guna meningkatkan keamanan di wilayah Pelabuhan Belawan.

Baca Juga:

Dalam agenda tersebut, kedua pimpinan instansi membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat kerja sama operasional antara Bea Cukai Belawan dan Polres Pelabuhan Belawan, khususnya dalam pengawasan lalu lintas barang, pencegahan penyelundupan, serta penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di kawasan pelabuhan.

Sementara itu, Bea Cukai Tarakan mengikuti forum koordinasi lintas instansi mengenai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKM-MD).

Bea Cukai berkomitmen meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum melalui koordinasi dan kolaborasi lintas instansi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai  pengawasan  Penegakan Hukum  Barang Ilegal  Kendari  Tarakan  Belawan 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp