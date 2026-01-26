Bea Cukai Mendorong Daya Saing dan Kinerja Ekspor Nasional Lewat Kegiatan Ini

jpnn.com, SURABAYA - Bea Cukai menegaskan perannya dalam mendukung kegiatan ekspor nasional melalui asistensi dan sinergi dengan pelaku usaha di berbagai daerah.

Pendekatan ini tidak hanya bertujuan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan, tetapi juga memberikan kepastian layanan, kelancaran proses ekspor, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Di Surabaya, Bea Cukai Tanjung Perak menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ekspor Produk Smelter yang diselenggarakan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) pada Rabu (14/1).

Kegiatan tersebut menjadi forum evaluasi bersama atas pelaksanaan ekspor produk smelter emas dan tembaga, termasuk pembahasan berbagai kendala operasional yang dihadapi di lapangan.

Rapat koordinasi ini dibuka Senior Manager Port & Logistic-Warehouse Advisor PT AMNT Dody Riandi yang memaparkan perkembangan ekspor serta tantangan operasional.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT R. Fajar Donny Tjahjadi yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada PT AMNT sebagai eksportir di bidang industri pertambangan sekaligus penyumbang bea keluar.

Forum evaluasi ini juga dihadiri jajaran pimpinan Bea Cukai lainnya, seperti Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I Untung Basuki, pejabat dari Direktorat Teknis Kepabeanan Kantor Pusat Bea Cukai, serta para kepala kantor Bea Cukai terkait.

Melalui koordinasi ini, Bea Cukai memberikan dukungan konkret agar kegiatan ekspor industri pertambangan dapat berlangsung tertib, terkoordinasi, dan sesuai mekanisme pengawasan yang berlaku.