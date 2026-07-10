Bea Cukai Mengedukasi Pelajar dan Mahasiswa Lewat Kunjungan Industri di 2 Daerah Ini

jpnn.com, SIDOARJO - Bea Cukai kembali menggelar kegiatan edukasi kepabeanan dan cukai bagi kalangan pelajar dan mahasiswa.

Kegiatan digelar di Kantor Bea Cukai Sidoarjo dan Bea Cukai Tanjung Emas pada Juni 2026.

Bea Cukai Sidoarjo memberikan edukasi dalam agenda kunjungan industri yang dilaksanakan pelajar SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa pada Senin (22/6) dan mahasiswa jurusan Akuntansi dan Perpajakan Universitas Mulawarman pada Selasa (23/6).

Kunjungan edukatif juga dilaksanakan pelajar SMK Maarif NU Bawang ke Kantor Bea Cukai Tanjung Emas pada Kamis (18/6).

“Kunjungan edukatif ini dapat dimanfaatkan para pelajar dan mahasiswa untuk mendalami realitas kebijakan kepabeanan dunia nyata lewat studi lapangan,” kata Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai tugas dan fungsi Bea Cukai, khususnya dalam perannya mengumpulkan penerimaan negara melalui sektor kepabeanan dan cukai.

Baca Juga: UMKM Binaan Bea Cukai Purwokerto Sukses Ekspor Produk Unggulannya ke Bangladesh

Para peserta kunjungan industri juga juga dibekali edukasi preventif mengenai sosialisasi pendaftaran IMEI dan bagaimana menghindari modus penipuan yang mengatasnamakan instansi Bea Cukai.

Selain penyampaian materi teknis kepabeanan dan cukai, para peserta di Bea Cukai Sidoarjo juga disuguhkan penampilan dari tim Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) Surabaya yang menampilkan demonstrasi pengujian barang.