Bea Cukai Menyalurkan Bantuan untuk Ringankan Beban Warga Terdampak Banjir di Aceh

jpnn.com, ACEH TAMIANG - Dampak bencana alam yang terjadi sejak akhir November 2025 masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Aceh.

Hingga akhir Desember, sebagian warga terdampak banjir masih menjalani proses pembersihan lingkungan dan pemulihan rumah secara bertahap, di tengah keterbatasan sarana dan kebutuhan dasar.

Di Kabupaten Aceh Utara, Tim Relawan Bea Cukai Lhokseumawe menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga Gampong Babah Krueng, Kecamatan Sawang, Selasa (30/12).

Bantuan berupa kebutuhan pokok diserahkan langsung kepada warga untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan pascabencana.

Di Babah Krueng, aktivitas warga mulai kembali berjalan meski sejumlah rumah masih mengalami kerusakan dan lingkungan belum sepenuhnya pulih.

Sebagian warga masih membersihkan sisa lumpur dan memperbaiki rumah secara mandiri.

Penyaluran bantuan dilakukan secara tertib dan sederhana di tengah aktivitas warga yang berupaya menata kembali kehidupan sehari-hari.

Koordinator Tim Relawan Bea Cukai Lhokseumawe, Vicky Fadian menyampaikan kehadiran sukarelawan merupakan bagian dari dukungan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.