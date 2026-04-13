Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Bea Cukai Merak Gencar Berantas Rokok Ilegal Lewat Operasi Gurita di Wilayah Banten

Senin, 13 April 2026 – 15:19 WIB
Bea Cukai Merak terus menggencarkan upaya pemberantasan peredaran rokok iegal melalui Operasi Gurita.Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MERAK - Bea Cukai Merak terus menggencarkan upaya pemberantasan peredaran barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) ilegal melalui Operasi Gurita.

Operasi Gurita dilaksanakan di sejumlah wilayah di Provinsi Banten.

Kegiatan ini difokuskan pada operasi pasar dan pengawasan terpadu guna melindungi masyarakat, menjaga penerimaan negara, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil.

Baca Juga:

Operasi yang berlangsung sejak 6-10 April 2026 ini menyasar toko dan kios di Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang.

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait dugaan peredaran rokok ilegal di wilayah tersebut.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Merak Dedy Kurniawan menegaskan Operasi Gurita menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dan pelaku usaha yang patuh. 

Baca Juga:

Dedy menyampaikan peredaran rokok ilegal membawa dampak luas, baik terhadap penerimaan negara maupun aspek kesehatan masyarakat.

“Peredaran barang kena cukai ilegal dalam hal ini hasil tembakau ilegal telah merugikan banyak pihak. Negara kehilangan penerimaan dan pelaku usaha yang patuh dirugikan,” kata Dedy dalam keterangannya, Senin (13/4).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Operasi Gurita  Bea Cukai Merak  Bea Cukai  rokok ilegal 
BERITA OPERASI GURITA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp