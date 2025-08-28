Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Bea Cukai Nanga Badau Gelar Operasi Gurita di Perbatasan RI-Malaysia, Ini Capaiannya

Kamis, 28 Agustus 2025 – 11:41 WIB
Bea Cukai Nanga Badau Gelar Operasi Gurita di Perbatasan RI-Malaysia, Ini Capaiannya - JPNN.COM
Bea Cukai Nanga Badau berkolaborasi dengan TNI-Polri memutus rantai distribusi rokok ilegal yang marak beredar di wilayah perbatasan RI-Malaysia. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, NANGA BADAU - Bea Cukai Nanga Badau mengungkapkan capaian Operasi Gurita yang menghasilkan 9 kali penindakan rokok ilegal dengan total barang bukti 578.000 batang rokok ilegal.

Adapun potensi kerugian negara dari temuan tersebut mencapai Rp 566,8 juta.

Melalui penerapan sanksi administratif sesuai prinsip ultimum remedium, negara berhasil mendapatkan penerimaan tambahan dari denda cukai sebesar Rp 510,19 juta.

Baca Juga:

Kepala Kantor Bea Cukai Nanga Badau Henry Imanuel Sinuraya mengungkapkan Operasi Gurita merupakan sebuah langkah strategis dalam pemberantasan peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal, khususnya hasil tembakau atau rokok.

"Sebelumnya, operasi ini dikenal dengan nama Operasi Gempur. Pergantian nama tersebut tidak sekadar penyegaran simbolik, tetapi mencerminkan strategi pengawasan yang lebih komprehensif, terstruktur, dan menjangkau seluruh jalur distribusi," kata Henry dalam keterangannya, Kamis (28/8).

Dia juga menyampaikan melalui operasi ini, Bea Cukai Nanga Badau menegaskan komitmennya dalam menjaga penerimaan negara sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran rokok ilegal.

Baca Juga:

Kantor Bea Cukai ini juga membentuk Satgas Pemberantasan Rokok Ilegal yang diperkuat dengan koordinasi lintas sektor bersama TNI dan Polri.

Kolaborasi ini ditujukan untuk memutus rantai distribusi rokok ilegal yang marak beredar di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Ini capaian Operasi Gurita yang digelar Bea Cukau Nanga Badau untuk memutus rantai distribusi rokok ilegal yang marak beredar di wilayah perbatasan RI-Malaysia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Operasi Gurita  Bea Cukai Nanga Badau  Bea Cukai  perbatasan RI - Malaysia  rokok ilegal  TNI  Polri 
BERITA OPERASI GURITA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp