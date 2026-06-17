Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Bea Cukai Pantau Harga Jual Rokok Eceran Lewat Monitoring HTP di Sejumlah Wilayah

Rabu, 17 Juni 2026 – 13:14 WIB
Bea Cukai Pantau Harga Jual Rokok Eceran Lewat Monitoring HTP di Sejumlah Wilayah - JPNN.COM
Bea Cukai melaksanakan monitoring HTP untuk memantau harga jual rokok eceran di sejumlah wilayah. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MALANG - Bea Cukai melaksanakan monitoring harga transaksi pasar (HTP) dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan barang kena cukai (BKC), khususnya hasil tembakau.

Pemantauan dilaksanakan di wilayah pengawasan Bea Cukai Malang dan Bea Cukai Cikarang yang berlangsung sejak awal Juni 2026.

Monitoring HTP dilaksanakan Bea Cukai Malang di beberapa wilayah Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, dan Kecamatan Bumiaji, Kota Batu pada Selasa (2/6).

Baca Juga:

Kegiatan serupa juga dilaksanakan Bea Cukai Cikarang di Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi pada 8-11 Juni 2026.

Monitoring HTP merupakan kegiatan rutin yang bertujuan untuk memantau perkembangan harga jual eceran (HJE) hasil tembakau secara langsung di lapangan, serta memastikan harga yang tercantum pada pita cukai sesuai dengan harga jual yang diberlakukan penjual.

Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penjualan hasil tembakau dengan harga tidak wajar, serta sebagai upaya mendukung kebijakan tarif cukai yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca Juga:

Dalam pelaksanaannya, petugas Bea Cukai melakukan pengambilan data langsung di lapangan dengan mengunjungi toko-toko, warung, dan kios yang menjual rokok atau hasil tembakau.

Petugas memeriksa berbagai merek rokok dan mencatat harga jualnya, kemudian mencocokkan data tersebut dengan tarif cukai yang tertera pada pita cukai masing-masing produk.

Bea Cukai melaksanakan monitoring HTP untuk memantau harga jual rokok eceran di sejumlah wilayah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga jual rokok  Harga rokok eceran  Bea Cukai  Harga Transaksi Pasar  Budi Prasetiyo  rokok  tembakau 
BERITA HARGA JUAL ROKOK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp