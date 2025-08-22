Bea Cukai Paparkan Capaian Penindakan di Bidang Kepabeanan Selama 1 Bulan, Top

Jumat, 22 Agustus 2025 – 13:08 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai Batam membukukan capaian penindakan di bidang kepabeanan dan cukai yang impresif dalam kurun waktu satu bulan.

Tercatat, sejak 14 Juli-5 Agustus 2025, Bea Cukai telah menangani 257 kasus penindakan, baik di jalur laut, darat, hingga rantai logistik barang kiriman.

Capaian penindakan itu sejalan dengan semangat pelaksanaan tugas Satgas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal dan Satgas Pemberantasan Penyelundupan yang resmi dibentuk Bea Cukai pada Juli dan Agustus tahun ini.

Baca Juga: Bea Cukai Siap Berkolaborasi dalam Akselerasi Ekspor Komoditas Unggulan Bangka Belitung

"Angka tersebut menegaskan kesiapsiagaan petugas dalam merespons ancaman penyelundupan secara cepat, tepat, dan terukur," ujar Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Zaky Firmansyah.

Dia memaparkan kinerja nilai hasil intelijen (NHI) juga mencatat peningkatan signifikan.

Sejak pembentukan Satgas Pemberantasan Penyelundupan, NHI Bea Cukai Batam meningkat 81,8%, mencerminkan efektivitas deteksi dini dan pemetaan risiko di lapangan.

Kekuatan intelijen ini berperan penting dalam mengarahkan operasi penindakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada pengamanan penerimaan negara.

"Selama periode itu kami telah menindaklanjuti 163 laporan pelanggaran. Dari hasil penelitian pelanggaran kepabeanan dan cukai, tercatat nilai barang sebesar Rp 7,69 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 2,1 miliar," sebut Zaky.