Bea Cukai & Pemangku Kepentingan Perkuat Ekosistem Ekspor Nasional Lewat Kegiatan Ini

jpnn.com, LAMONGAN - Bea Cukai terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong peningkatan ekspor nasional.

Upaya tersebut diwujudkan melalui edukasi regulasi ekspor, penguatan konektivitas logistik internasional, serta optimalisasi fasilitas kepabeanan guna meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Di Malang, Bea Cukai Malang kembali menggelar kegiatan Ngopi Ekspor (Ngobrol Pintar, Ngobrol Inspirasi Ekspor) pada Selasa (26/5).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bea Cukai Malang tersebut menjadi wadah diskusi bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk memperdalam pemahaman mengenai regulasi dan ketentuan ekspor.

Bea Cukai Malang menekankan pentingnya pemahaman regulasi sebagai bekal bagi pelaku usaha dalam memasuki pasar internasional secara tepat dan berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, Tim Sosialisasi Bea Cukai Malang menyampaikan materi mengenai regulasi dan ketentuan ekspor, mulai dari prosedur dasar hingga berbagai aspek yang perlu diperhatikan agar produk mampu bersaing di pasar global.

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Kegiatan berlangsung interaktif dengan peserta yang berasal dari berbagai kalangan, seperti UMKM, mahasiswa, akademisi, agregator, dan masyarakat umum.

Melalui program edukasi ini, Bea Cukai Malang berupaya mendorong lahirnya eksportir baru sekaligus memperkuat ekosistem ekspor yang inklusif dan berdaya saing.