Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Ekonomi - Industri

Bea Cukai Perkuat Asistensi Industri Hasil Tembakau di Jatim Demi Tujuan Ini

Rabu, 08 April 2026 – 16:45 WIB
Bea Cukai Perkuat Asistensi Industri Hasil Tembakau di Jatim Demi Tujuan Ini - JPNN.COM
Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II dan Bea Cukai Malang terus memperkuat peran sebagai fasilitator industri dengan memberikan asistensi industri hasil tembakau. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MALANG - Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II dan Bea Cukai Malang terus memperkuat peran sebagai fasilitator industri dengan memberikan asistensi kepada pelaku usaha di sektor hasil tembakau.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong kepatuhan, transparansi, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing.

Pada Kamis (12/3), Bea Cukai Malang menggelar asistensi kepada CV House of Tobacco, perusahaan hasil tembakau yang baru memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Kegiatan ini bertujuan membekali perusahaan dengan pemahaman menyeluruh terkait tata kelola usaha di bidang cukai.

Dalam asistensi tersebut, Bea Cukai Malang memberikan penguatan terkait kewajiban administrasi, mekanisme pelaporan, hingga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga menjadi ruang dialog interaktif untuk membahas berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi perusahaan, sehingga solusi yang tepat dapat dirumuskan tanpa mengabaikan ketentuan di bidang cukai.

Sejalan dengan itu, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II juga menerima kunjungan dari Perkumpulan Pabrik Rokok dan Petani Tembakau Indonesia (P2RPTI) Jawa Timur pada Selasa (31/3).

Pertemuan tersebut menjadi forum penyampaian aspirasi dan usulan kemitraan guna meningkatkan kesejahteraan petani tembakau dan pabrik rokok skala kecil.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   industri hasil tembakau  industri  Bea Cukai  asistensi  Pabrik Rokok  Cukai 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp