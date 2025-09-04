Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Bea Cukai-Polda DIY Gagalkan Penyelundupan Sabu-Sabu Modus Telan Terbesar Ketiga di RI

Kamis, 04 September 2025 – 19:11 WIB
Bea Cukai-Polda DIY Gagalkan Penyelundupan Sabu-Sabu Modus Telan Terbesar Ketiga di RI - JPNN.COM
Pemusnahan barang bukti narkotika yang digelar di Markas Polda DIY. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim gabungan Bea Cukai, Polri, dan unsur keamanan bandara menggagalkan penyelundupan metamfetamina atau sabu-sabu dengan berat bruto sekitar 1.385,5 gram yang dikemas dalam 89 kapsul berwarna kuning pada Rabu (3/9).

Kasus ini merupakan terbesar ketiga di Indonesia berdasarkan jumlah barang bukti dengan modus telan.

Sabu-sabu tersebut diselundupkan dengan modus telan oleh seorang penumpang berinisial MAM (54) yang baru tiba dari Singapura di Bandara Internasional Yogyakarta (YIA).

Baca Juga:

Kasus ini bermula dari analisis profil risiko terhadap MAM, penumpang dengan rute perjalanan Johannesburg–Singapura–YIA.

Pemeriksaan x-ray terhadap barang bawaannya tidak menemukan indikasi mencurigakan, tetapi petugas mendapati obat diare di dalam dompet yang bersangkutan.

Wawancara awal memunculkan kecurigaan akibat jawaban yang tidak konsisten, sehingga dilakukan pemeriksaan fisik dan rontgen di rumah sakit.

Baca Juga:

Hasilnya menunjukkan adanya benda asing di dalam rongga perut.

Plh Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Imam Sarjono mengungkapkan hingga 3 Agustus 2025, total barang bukti seberat 1.385,5 gram berhasil dikeluarkan dari tubuh MAM dan diserahkan ke Direktorat Narkoba Polda DIY.

Tim gabungan Bea Cukai, Polri, dan unsur keamanan bandara menggagalkan penyelundupan sabu-sabu dengan modus telan terbesar ketiga di RI

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penyelundupan sabu-sabu  Bea Cukai  Polda DIY  Imam Sarjono  Modus  Narkotika  Penyelundupan  sabu-sabu 
BERITA PENYELUNDUPAN SABU-SABU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp