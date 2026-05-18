Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sulteng

Bea Cukai & Polri Gagalkan Distribusi Vape Cair yang Diduga Mengandung Zat Berbahaya

Senin, 18 Mei 2026 – 14:01 WIB
Bea Cukai & Polri Gagalkan Distribusi Vape Cair yang Diduga Mengandung Zat Berbahaya - JPNN.COM
Bea Cukai Pantoloan bersinergi dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah berhasil melakukan penindakan terhadap barang kiriman yang diduga mengandung zat berbahaya di salah satu perusahaan jasa pengiriman di Kota Palu. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, PALU - Sinergi Bea Cukai Pantoloan dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah berhasil melakukan penindakan terhadap barang kiriman yang diduga mengandung zat berbahaya.

Penindakan tersebut dilaksanakan di salah satu perusahaan jasa pengiriman di Kota Palu.

Barang tersebut disamarkan dengan campuran makanan ringan sebagai bagian dari modus operandi pengiriman.

Baca Juga:

Penindakan dilaksanakan di salah satu PJT yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Jumat (1/5).

Penindakan berawal dari informasi intelijen yang diterima tim Bea Cukai Pantoloan terkait adanya paket mencurigakan yang diduga berisi vape cair merek Yakuza yang mengandung zat berbahaya jenis Ethomidate.

Berdasarkan hasil pemeriksaan bersama petugas, ditemukan satu buah dus yang berisi tiga pcs vape cair merek Yakuza.

Baca Juga:

Untuk mengelabui petugas, barang tersebut disamarkan dengan campuran makanan ringan atau snack sebagai bagian dari modus operandi pengiriman.

Petugas kemudian melakukan pendalaman lebih lanjut dengan berkoordinasi bersama pihak jasa pengiriman terkait paket yang diketahui menggunakan metode pembayaran Cash on Delivery (COD).

Bea Cukai Pantoloan bersinergi dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah berhasil melakukan penindakan terhadap barang kiriman yang diduga mengandung zat berbahaya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai  vape cair  Zat berbahaya  Polri  Ethomidate 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp