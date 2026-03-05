Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Bea Cukai & Polri Gagalkan Pengiriman 25 Kg Sabu dengan Modus Mobil Mewah

Kamis, 05 Maret 2026 – 13:48 WIB
Bea Cukai & Polri Gagalkan Pengiriman 25 Kg Sabu dengan Modus Mobil Mewah - JPNN.COM
Bea Cukai bersama Polres Metro Tangerang Kota menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat sekitar 25 kilogram yang diselundupkan menggunakan mobil mewah melalui jalur laut. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, TANGERANG - Bea Cukai bersama Polres Metro Tangerang Kota menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat sekitar 25 kilogram yang diselundupkan menggunakan mobil mewah melalui jalur laut.

Dua orang pelaku berhasil diamankan setelah operasi penindakan yang berlangsung selama dua hari, pada 13-14 Februari 2026.

Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta, Abdul Rasyid menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait pengiriman narkotika dari Medan menuju Tangerang melalui Pelabuhan Patimban.

“Informasi tersebut kemudian kami tindak lanjuti melalui pemeriksaan rutin menggunakan mesin x-ray terhadap kendaraan yang melakukan bongkar muat di pelabuhan,” ujarnya.

Baca Juga:

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan dua koper mencurigakan yang setelah diperiksa lebih lanjut berisi 25 kemasan menyerupai teh asal Tiongkok yang mengandung sabu.

Menindaklanjuti temuan itu, tim gabungan Bea Cukai dan kepolisian menerapkan teknik controlled delivery untuk menelusuri pihak penerima barang.

Rasyid mengatakan, dalam operasi pengembangan akhirnya petugas berhasil mengamankan dua orang berinisial SP (30) dan IW (42) saat hendak mengambil mobil di sebuah SPBU di Kecamatan Tandes, Surabaya.

Baca Juga:

“Petugas menyita 25 bungkus sabu dengan berat total 25.437 gram yang disimpan dalam dua koper, serta satu unit mobil dan dua unit telepon seluler,” jelasnya.

Dia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil sinergi lintas instansi, mulai dari Direktorat Interdiksi Narkotika, Kanwil Bea Cukai Jawa Barat, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I, Bea Cukai Purwakarta, hingga Polres Metro Tangerang Kota.

Bea Cukai bersama Polres Metro Tangerang Kota menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat sekitar 25 kilogram.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai  Polri  Sabu  Narkotika  Polres Metro Tangerang 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp