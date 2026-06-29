Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal - Humaniora

Bea Cukai & Polri Gagalkan Penyelundupan 325 Kg Sabu Jaringan Tailan-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 – 14:10 WIB
Bea Cukai & Polri Gagalkan Penyelundupan 325 Kg Sabu Jaringan Tailan-Aceh - JPNN.COM
Bea cukai dan polri bersinergi menggagalkan upaya penyelundupan 13 karung berisi sekitar 325 kilogram narkotika. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, LHOKSEUMAWE - Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Aceh, Bea Cukai Lhokseumawe dan Satuan Tugas NIC Tim I Mabes Polri bersinergi menggagalkan upaya penyelundupan 13 karung berisi sekitar 325 kilogram narkotika yang diduga berjenis metamphetamine di Desa Mesjid Meuraksa, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Aceh, pada Selasa (23/6).

Pengungkapan kasus itu berawal dari kegiatan sharing information dan joint analysis yang dilakukan oleh Satuan Tugas NIC Tim I Mabes Polri, Kanwil Bea Cukai Aceh, dan Bea Cukai Lhokseumawe.

Hasil analisis mengindikasikan adanya upaya penyelundupan narkotika dari Tailan menuju Aceh melalui jalur laut menggunakan kapal penangkap ikan.

Baca Juga:

Berdasarkan hasil penyelidikan, tim memperoleh informasi kapal yang menjadi target diperkirakan akan bersandar di kawasan Kuala Meuraksa, Kecamatan Blang Mangat, pada rentang waktu pukul 18.00 hingga 23.00 WIB.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan membagi personel menjadi tim laut dan tim darat untuk mengoptimalkan operasi penindakan.

Tim laut menggunakan Kapal Patroli BC 15031 berangkat melakukan patroli menuju sektor Jambo Aye sejak pukul 15.00 WIB.

Baca Juga:

Sementara itu, tim darat melakukan pengawasan dan penyelidikan di sekitar lokasi yang diduga menjadi titik pendaratan barang.

Sekitar pukul 19.30 WIB, tim darat memperoleh informasi bahwa kapal target telah bersandar di lokasi yang dipantau.

Bea cukai dan polri bersinergi menggagalkan upaya penyelundupan 13 karung berisi sekitar 325 kilogram narkotika.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai  sabu-sabu  Tailan-Aceh  Polri 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp