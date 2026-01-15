Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Bea Cukai & Polri Gagalkan Peredaran Etomidate Lewat Barang Kiriman, Ada Temuan Lain

Kamis, 15 Januari 2026 – 18:24 WIB
Bea Cukai & Polri Gagalkan Peredaran Etomidate Lewat Barang Kiriman, Ada Temuan Lain - JPNN.COM
Aparat gabungan dari Bea Cukai dan Polri menemukan paket lain berisi peralatan laboratorium yang diduga digunakan untuk pembuatan vape etomidate secara ilegal. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Upaya penyelundupan narkotika melalui barang kiriman internasional kembali terbongkar.

Kali ini, aparat gabungan dari Bea Cukai bersinergi dengan Polri menggagalkan peredaran narkotika Golongan II jenis etomidate yang dikirim melalui jasa ekspedisi internasional.

Dalam penindakan ini, Bea Cukai juga mengungkap dugaan keterkaitannya dengan produksi vape narkotika di Jakarta Utara.

Baca Juga:

Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai R. Syarif Hidayat mengungkapkan kronologi penindakan yang bermula saat petugas Bea Cukai mencurigai satu paket barang kiriman di Gudang FedEx Area Kargo Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat (2/1).

Paket tersebut diberitahukan sebagai sampel bahan kimia carbomer 940 dengan berat 0,2 kilogram dan ditujukan kepada penerima atas nama HW dengan alamat Apartemen Green Bay Pluit, Jakarta Utara.

Hasil pemeriksaan mendalam dan pengujian laboratorium Bea Cukai menunjukkan serbuk putih dalam paket tersebut positif mengandung etomidate.

Baca Juga:

Atas temuan tersebut, Bea Cukai berkoordinasi dengan Subdirektorat II Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya mengembangkan temuan ini melalui metode controlled delivery.

“Modus penyelundupan narkotika melalui barang kiriman terus berkembang dan memanfaatkan celah logistik. Karena itu, sinergi lintas instansi dan analisis intelijen menjadi kunci dalam memutus mata rantai peredarannya,” ungkap Syarif.

Bea Cukai bersinergi dengan Polri menggagalkan peredaran narkotika golongan II jenis etomidate lewat paket barang kiriman, ada temuan lain

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Etomidate  Bea Cukai  penyelundupan narkotika  Narkotika  barang kiriman  Polri  temuan 
BERITA ETOMIDATE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp