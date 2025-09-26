Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Bea Cukai Purwokerto Musnahkan 1,59 Juta Batang Rokok Ilegal, Nilai Barbuk Fantastis!

Jumat, 26 September 2025 – 14:57 WIB
Bea Cukai Purwokerto Musnahkan 1,59 Juta Batang Rokok Ilegal, Nilai Barbuk Fantastis! - JPNN.COM
Bea Cukai Purwokerto bersama Pemkab Purbalingga menggelar pemusnahan barang kena cukai (BKC) ilegal hasil penindakan selama periode 2024 hingga Mei 2025 pada Selasa (23/9). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, PURBALINGGA - Bea Cukai Purwokerto bersama Pemkab Purbalingga menggelar pemusnahan barang kena cukai (BKC) ilegal hasil penindakan selama periode 2024 hingga Mei 2025.

Pemusnahan dilakukan di area Pendopo Kabupaten Purbalingga pada Selasa (23/9).

Kepala Kantor Bea Cukai Purwokerto Dwijanto Wahjudi merincikan barang yang dimusnahkan meliputi 1.593.196 batang rokok ilegal berbagai merek dan jenis hasil tembakau, baik sigaret kretek mesin (SKM) maupun sigaret putih mesin (SPM).

Baca Juga:

“Nilai barang diperkirakan mencapai Rp 2,2 miliar dengan potensi kerugian negara akibat tidak terpungutnya cukai, pajak rokok dan PPN sebesar Rp 1,53 miliar,” ungkap Dwijanto dalam keterangannya, Jumat (26/9).

Dwijanto menyampaikan pemusnahan ini merupakan tindak lanjut dari upaya penegakan hukum di bidang cukai serta wujud transparansi kepada publik.

"Pemusnahan ini juga menjadi bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi pengawasan kami," tegasnya.

Baca Juga:

Dwijanto menegaskan dalam menjalankan tugas, pihaknya menggandeng berbagai pihak, termasuk Pemkab Purbalingga, Banjarnegara, dan Banyumas.

Sinergi ini dilakukan melalui operasi rutin pemberantasan rokok ilegal, sosialisasi ketentuan cukai, serta pengumpulan informasi terkait peredaran rokok tanpa pita cukai.

Bea Cukai Purwokerto musnahkan 1,59 juta batang rokok ilegal hasil penindakan selama periode 2024 hingga Mei 2025

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemusnahan rokok ilegal  rokok ilegal  pemusnahan  Bea Cukai Purwokerto  Bea Cukai  rokok  penindakan 
BERITA PEMUSNAHAN ROKOK ILEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp