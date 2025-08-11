Bea Cukai Raih Penghargaan Atas Sinergi Pengungkapan Jaringan Narkotika dari BNNP Sulsel

jpnn.com, MAKASSAR - Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP Sulsel) Brigjen Pol Budi Sajidin memberikan penghargaan kepada 55 personel yang terdiri atas pegawai Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel), Bea Cukai Makassar serta pegawai dari beberapa perusahaan jasa pengiriman, seperti PT Pos Indonesia, TIKI, JNT, Lion Parcel, dan PT ID Express pada Rabu (30/7).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi seluruh personel dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika berskala internasional, nasional, hingga lokal.

Brigjen Budi Sajidin menyampaikan keberhasilan ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara BNN, Bea Cukai, dan perusahaan jasa pengiriman dalam memutus rantai distribusi narkotika melalui jalur logistik.

Dia menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam sekaligus harapan agar kerja sama ini terus terjalin dengan baik.

"Semakin maraknya peredaran gelap narkotika membutuhkan koordinasi yang solid dan kolaborasi lintas sektor yang semakin erat," tegasnya.

Diharapkan, melalui pemberian penghargaan ini seluruh pihak semakin terdorong untuk konsisten mendukung upaya pemberantasan narkotika.

Selain itu juga mempersempit ruang gerak sindikat narkoba yang terus berinovasi dalam menjalankan aksinya. (mrk/jpnn)