Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Bea Cukai Resmi Terbitkan Izin Fasilitas PLB untuk PT Unilever Oleochemical Indonesia

Senin, 27 Oktober 2025 – 14:07 WIB
Bea Cukai Resmi Terbitkan Izin Fasilitas PLB untuk PT Unilever Oleochemical Indonesia - JPNN.COM
Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara Sugeng Aprianto (kiri) menyerahkan izin fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) kepada PT Unilever Oleochemical Indonesia, Kamis (23/10). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MEDAN - Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sumatera Utara memberikan fasilitas kepabeanan, berupa Pusat Logistik Berikat (PLB) kepada PT Unilever Oleochemical Indonesia yang berlokasi di Belawan, Medan, Kamis (23/10).

Fasilitas tersebut diberikan untuk mendukung kegiatan industri PT Unilever Oleochemical Indonesia yang lokasi utamanya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.

PT Unilever Oleochemical Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia, khususnya pengolahan minyak kelapa sawit menjadi berbagai produk turunan seperti asam lemak dan gliserin yang menjadi bahan baku penting dalam berbagai produk kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga:

Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara Sugeng Aprianto mengatakan pemberian fasilitas kepabeanan ini merupakan salah satu bentuk dukungan Bea Cukai terhadap peningkatan daya saing industri nasional.

“Pemberian fasilitas PLB ini adalah wujud upaya kami dalam mendorong perekonomian Indonesia dengan menjalankan fungsi kami sebagai trade facilitator dan industrial assistance,” kata Sugeng dalam keterangannya, Senin (27/10).

Melalui pemberian fasilitas ini, lanjut Sugeng, Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara berharap dapat memperlancar arus barang, menekan biaya logistik, serta memperkuat posisi Sumatera Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri berbasis kelapa sawit di Indonesia. (mrk/jpnn)

Baca Juga:

Pemberian fasilitas PLB upaya Bea Cukai mendorong perekonomian Indonesia dengan menjalankan fungsinya sebagai trade facilitator dan industrial assistance

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Fasilitas Pusat Logistik Berikat  fasilitas kepabeanan  industri  Bea Cukai  PT Unilever Oleochemical Indonesia  KEK Sei Mengkei  Sugeng Aprianto 
BERITA FASILITAS PUSAT LOGISTIK BERIKAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp