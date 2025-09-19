Bea Cukai & RMCD Amankan Narkotika Sebanyak Ini Lewat Operasi JTF on Narcotics 2025

jpnn.com, JAKARTA - Institusi kepabeanan Indonesia (Bea Cukai) dan Malaysia (Royal Malaysian Customs Department/RMCD) sukses menyelenggarakan Joint Task Force (JTF) on Narcotics 2025.

Kegiatan tersebut merupakan wujud kerja sama internasional dalam memberantas peredaran narkotika lintas negara.

JTF on Narcotics 2025 yang resmi dibuka pada 1 Juli 2025 di Jakarta, berlangsung hingga 31 Juli 2025, dan ditutup pada 11 September 2025 di perbatasan Entikong–Tebedu, Indonesia.

“Kerja sama ini merupakan bukti nyata komitmen Bea Cukai dalam misi community protection sekaligus penguatan sinergi internasional," kata Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo dalam keterangannya, Jumat (19/9).

Budi menyampaikan melalui JTF on Narcotics 2025, Bea Cukai tidak hanya menjaga perbatasan, tetapi juga berperan aktif dalam upaya global melawan narkotika.

JTF on Narcotics pertama kali diprakarsai oleh RMCD dan disepakati dalam pertemuan bilateral ke-15 Bea Cukai–RMCD di Batam pada 6 September 2017.

Baca Juga: Bea Cukai Sebut Kebumen Berpotensi Jadi Pusat Produksi Kerajinan Serat Alam Unggulan

Sejak 2018, kerja sama ini terus diimplementasikan dengan tujuan mengidentifikasi serta memutus jaringan kejahatan narkotika di kawasan perbatasan darat Indonesia dan Malaysia.

Pertimbangan pembentukan JTF on Narcotics antara lain maraknya peredaran ekstasi, amfetamin, dan metamfetamin di Asia Tenggara (UNODC, 2015), disparitas harga narkotika, serta posisi geografis Indonesia dan Malaysia yang kerap dimanfaatkan jaringan kejahatan sebagai jalur transit penyelundupan.