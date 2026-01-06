Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Bea Cukai Salurkan Bantuan Kemanusiaan ke Gampong Babah Krueng

Selasa, 06 Januari 2026 – 20:32 WIB
Bea Cukai Lhokseumawe melalui tim relawan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga Gampong Babah Krueng. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, ACEH UTARA - Bea Cukai Lhokseumawe melalui tim relawan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga Gampong Babah Krueng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, pada Selasa (30/12).

Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak banjir yang melanda wilayah tersebut pada akhir November lalu.

Koordinator Tim Relawan Bea Cukai Lhokseumawe, Vicky Fadian menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam mendukung pemulihan masyarakat pascabencana.

“Pemulihan tidak bisa berlangsung dalam waktu singkat. Kami hadir untuk memberi dukungan agar masyarakat tetap mendapatkan bantuan di tengah proses tersebut,” ujarnya.

Dia menambahkan bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok yang diberikan langsung kepada warga.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, khususnya bagi warga yang masih terdampak dan sedang menjalani proses pemulihan lingkungan serta perbaikan rumah secara bertahap.

Vicky menuturkan bahwa berdasarkan hasil pantauan di lapangan, aktivitas warga mulai kembali berjalan meski belum sepenuhnya pulih.

Sejumlah rumah masih mengalami kerusakan, dan lingkungan sekitar masih dalam tahap pembersihan.

