Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Bea Cukai Sebut Implementasi AAMRA Memperkuat Posisi Ekspor Indonesia

Senin, 18 Mei 2026 – 15:59 WIB
Bea Cukai Sebut Implementasi AAMRA Memperkuat Posisi Ekspor Indonesia - JPNN.COM
Indonesia terus memperkuat posisinya dalam rantai perdagangan regional melalui implementasi AAMRA. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, YOGYAKARTA - Indonesia terus memperkuat posisinya dalam rantai perdagangan regional melalui implementasi ASEAN Authorized Economic Operator Mutual Recognition Arrangement (AAMRA).

AAMRA merupakan kesepakatan antar-otoritas kepabeanan negara-negara ASEAN untuk saling mengakui status Authorized Economic Operator (AEO).

Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem perdagangan kawasan yang lebih aman, efisien, dan kompetitif.

Baca Juga:

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menjelaskan AAMRA merupakan bentuk nyata kerja sama kepabeanan regional yang mengacu pada standar internasional World Customs Organization SAFE Framework of Standards (WCO SAFE FoS).

Standar ini menekankan pentingnya keamanan sekaligus kelancaran rantai pasok global.

“Melalui AAMRA, negara-negara ASEAN saling memberikan pengakuan terhadap pelaku usaha terpercaya sehingga proses perdagangan dapat berlangsung lebih cepat dan lebih pasti,” kata Budi.

Baca Juga:

Program AEO sendiri merupakan bentuk kemitraan antara otoritas kepabeanan dan dunia usaha.

Perusahaan yang memenuhi standar kepatuhan, keamanan, dan tata kelola yang baik berhak memperoleh berbagai fasilitas kepabeanan.

Indonesia terus memperkuat posisinya dalam rantai perdagangan regional melalui implementasi AAMRA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai  ekspor  ASEAN  perusahaan aeo  fasilitas kepabeanan  AAMRA 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp