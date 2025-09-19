Bea Cukai Sebut Kebumen Berpotensi Jadi Pusat Produksi Kerajinan Serat Alam Unggulan

Jumat, 19 September 2025 – 11:29 WIB

jpnn.com, KEBUMEN - Bea Cukai Cilacap memberikan dukungan penuh atas ekspor perdana produk kerajinan serat alami yang dilaksanakan PT Agrominafiber Java Indonesia.

Salah satunya dengan kehadiran Plt Kepala Kantor Bea Cukai Cilacap Dwijanto Wahjudi saat pelepasan ekspor yang digelar di Kebumen Muhammadiyah Center pada Selasa (16/9).

Dalam kesempatan itu, PT Agrominafiber Java Indonesia resmi melepas ekspor perdana sebanyak enam kontainer berisi 9.430 buah kerajinan ke Amerika Serikat.

Baca Juga: Bea Cukai Dorong Industri yang Transparan dan Berdaya Saing Global Lewat Kegiatan CVC

Adapun nilai transaksi dari ekspor tersebut mencapai USD 57.200 atau sekitar Rp 900 juta.

Produk yang diekspor didominasi keranjang berbahan serat alam, seperti pelepah pisang dan pandan, hasil karya lebih dari 70 pengrajin dari desa-desa di wilayah Kebumen dan sekitarnya.

Menariknya, kegiatan produksi ini banyak melibatkan tenaga kerja perempuan dan pemuda lokal.

Baca Juga: Bea Cukai Purwokerto Serahkan Izin Operasional Kawasan Berikat ke PT Cosmoprof Indokarya

Sebab, selain mendorong pertumbuhan ekspor, juga berperan besar dalam pemberdayaan masyarakat.

Dwijanto menegaskan langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Nomor 3, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.