Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bea Cukai Sebut Kebumen Berpotensi Jadi Pusat Produksi Kerajinan Serat Alam Unggulan

Jumat, 19 September 2025 – 11:29 WIB
Bea Cukai Sebut Kebumen Berpotensi Jadi Pusat Produksi Kerajinan Serat Alam Unggulan - JPNN.COM
Pelepasan ekspor perdana kerajinan serat alam dengan tujuan Amerika Serikat yang dilaksanakan PT Agrominafiber Java Indonesia pada Selasa (16/9). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, KEBUMEN - Bea Cukai Cilacap memberikan dukungan penuh atas ekspor perdana produk kerajinan serat alami yang dilaksanakan PT Agrominafiber Java Indonesia.

Salah satunya dengan kehadiran Plt Kepala Kantor Bea Cukai Cilacap Dwijanto Wahjudi saat pelepasan ekspor yang digelar di Kebumen Muhammadiyah Center pada Selasa (16/9).

Dalam kesempatan itu, PT Agrominafiber Java Indonesia resmi melepas ekspor perdana sebanyak enam kontainer berisi 9.430 buah kerajinan ke Amerika Serikat.

Baca Juga:

Adapun nilai transaksi dari ekspor tersebut mencapai USD 57.200 atau sekitar Rp 900 juta.

Produk yang diekspor didominasi keranjang berbahan serat alam, seperti pelepah pisang dan pandan, hasil karya lebih dari 70 pengrajin dari desa-desa di wilayah Kebumen dan sekitarnya.

Menariknya, kegiatan produksi ini banyak melibatkan tenaga kerja perempuan dan pemuda lokal.

Baca Juga:

Sebab, selain mendorong pertumbuhan ekspor, juga berperan besar dalam pemberdayaan masyarakat.

Dwijanto menegaskan langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Nomor 3, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

Plt Kepala Kantor Bea Cukai Cilacap Dwijanto Wahjudi sebut Kebumen berpotensi menjadi salah satu pusat produksi kerajinan serat alam unggulan di Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ekspor Perdana  serat alam  Kebumen  Bea Cukai Cilacap  Bea Cukai  ekspor  kerajinan  Ekonomi 
BERITA EKSPOR PERDANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp