Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Bea Cukai Sebut Optimalisasi Fasilitas MITA dan KEK Beri Dampak Positif Bagi Industri

Senin, 17 November 2025 – 11:20 WIB
Bea Cukai Sebut Optimalisasi Fasilitas MITA dan KEK Beri Dampak Positif Bagi Industri - JPNN.COM
Bea Cukai meningkatkan dukungan bagi industri yang menggunakan berbagai fasilitas kepabeanan lewat optimalisasi fasilitas MITA dan KEK. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai meningkatkan dukungan bagi industri yang menggunakan berbagai fasilitas kepabeanan, baik melalui program Mitra Utama Kepabeanan (MITA) maupun lewat pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Dua kegiatan yang berlangsung di Surabaya dan Bintan menunjukkan peran Bea Cukai dalam memastikan fasilitas diberikan secara tepat sasaran, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha serta masyarakat luas melalui peningkatan efisiensi, kepastian usaha dan kemudahan operasional.

Pada Kamis (16/11), Bea Cukai Tanjungpinang menerbitkan delapan keputusan penetapan pendayagunaan sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) bagi pelaku usaha di KEK Galang Batang, Bintan.

Baca Juga:

Penetapan ini merupakan implementasi dari PER-24/BC/2023 yang mewajibkan seluruh pelaku usaha di KEK untuk menerapkan sistem pencatatan yang terintegrasi guna mendukung transparansi dan pengawasan arus barang.

Proses penerbitan keputusan dilakukan melalui tahapan sistematis, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan lokasi, verifikasi dokumen, hingga pemaparan proses bisnis di hadapan Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Administrator KEK.

Adapun perusahaan yang ditetapkan, meliputi PT Tidezen New Textile Materials, PT Ever Profit Industrial Indonesia, PT Bintan Harbour Energy, PT Cahaya Kota Nusantara, PT Bukit Batu Mulia, PT Solid Tambang Indonesia, PT Solid Petro Indonesia, dan PT Prigrand Bintan Indonesia.

Baca Juga:

Pelaku usaha tersebut kini diwajibkan melakukan pencatatan dan pelaporan secara langsung melalui IT Inventory setiap terjadi perubahan persediaan, sekaligus mematuhi seluruh ketentuan di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan.

Pada Selasa dan Rabu, 28–29 Oktober 2025, Bea Cukai Tanjung Perak melaksanakan monitoring kepatuhan terhadap PT Sorini Agro Asia Corporindo, perusahaan penerima fasilitas MITA.

Bea Cukai meningkatkan dukungan bagi industri yang menggunakan berbagai fasilitas kepabeanan lewat optimalisasi fasilitas MITA dan KEK

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   industri  fasilitas KEK  Kawasan Ekonomi Khusus  mitra utama  Mita  Kepabeanan  pelaku usaha  Budi Prasetiyo  perusahaan 
BERITA INDUSTRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp