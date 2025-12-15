Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Bea Cukai Serahkan 259 Paket Sembako untuk Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Senin, 15 Desember 2025 – 14:17 WIB
Bea Cukai menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak erupsi Gunung Semeru pada Kamis (12/12). Ilustrasi. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, PROBOLINGGO - Bea Cukai menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak erupsi Gunung Semeru pada Kamis (12/12).

Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp 34.835.500, yang terdiri atas 259 paket sembako, serta pakaian layak pakai dan selimut.

Kepala Kantor Bea Cukai Probolinggo, Rudie Bayu mengatakan aksi ini merupakan bentuk kepedulian Bea Cukai dalam membantu pemulihan masyarakat Lumajang pascabencana.

"Bantuan ini merupakan gabungan dari dukungan Kantor Pusat Bea Cukai dan donasi pegawai Bea Cukai Probolinggo, yang kemudian dikelola dan disalurkan oleh Bea Cukai Probolinggo," ungkapnya.

Seluruh bantuan kami serahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang," sambungnya.

Rudie berharap Bea Cukai dapat memberikan dukungan nyata bagi masyarakat yang terdampak serta mempererat kolaborasi antarinstansi dalam penanganan bencana.

"Aksi ini sekaligus menegaskan komitmen Bea Cukai untuk selalu hadir, tidak hanya sebagai institusi pengawasan dan pelayanan, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang siap membantu ketika musibah melanda," tutupnya. (jpnn)

Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, JPNN.com

TAGS   Bea Cukai  Bantuan Kemanusiaan  Erupsi  Gunung Bromo 
