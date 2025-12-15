Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Bea Cukai Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru, Ada Sembako

Senin, 15 Desember 2025 – 13:08 WIB
Bea Cukai menyerahkan bantuan kemanusian untuk warga terdampak erupsi Gunung Semeru kepada BPBD Kabupaten Lumajang. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, PROBOLINGGO - Bea Cukai menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru pada Kamis (12/12).

Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp 34.835.500 yang terdiri atas 259 paket sembako, serta pakaian layak pakai dan selimut.

Kepala Kantor Bea Cukai Probolinggo Rudie Bayu mengatakan aksi ini merupakan bentuk kepedulian instansinya dalam membantu pemulihan masyarakat Lumajang pascabencana.

Dia menyampaikan bantuan ini merupakan gabungan dari dukungan Kantor Pusat Bea Cukai dan donasi pegawai Bea Cukai Probolinggo yang kemudian dikelola dan disalurkan Bea Cukai Probolinggo.

"Seluruh bantuan kami serahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang," kata Rudie dalam keterangannya, Senin (15/12).

Rudie berharap Bea Cukai dapat memberikan dukungan nyata bagi masyarakat yang terdampak serta mempererat kolaborasi antarinstansi dalam penanganan bencana.

"Aksi ini sekaligus menegaskan komitmen Bea Cukai untuk selalu hadir, tidak hanya sebagai institusi pengawasan dan pelayanan, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang siap membantu ketika musibah melanda," tegasnya. (mrk/jpnn)

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

TAGS   warga terdampak erupsi  Erupsi Gunung Semeru  Bea Cukai  bantuan  paket sembako  pakaian layak pakai  selimut 

