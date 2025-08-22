Bea Cukai Siap Berkolaborasi dalam Akselerasi Ekspor Komoditas Unggulan Bangka Belitung

Jumat, 22 Agustus 2025 – 08:37 WIB

jpnn.com, BANGKA BELITUNG - Bea Cukai Pangkalpinang siap mendukung penuh pelayanan ekspor dari sisi kepabeanan dan siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam akselerasi ekspor komoditas unggulan Bangka Belitung.

Kesiapan itu disampaikan Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalpinang Junanto Kurniawan.

"Jika para pelaku usaha atau pengguna jasa ingin bertanya dan berkonsultasi lebih lanjut tentang prosedur kepabeanan untuk ekspor, kami siap memberikan edukasi dan konsultasi melalui program klinik ekspor," ujar Junanto.

Sebagai informasi, Bea Cukai Pangkalpinang turut melepas komoditas ekspor unggulan Kepulauan Bangka Belitung ke empat negara, yakni Malaysia, Vietnam, Taiwan, dan Australia.

Acara tersebut berlangsung di Pelabuhan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang pada Jumat (8/8).

Komoditas ekspor tersebut berupa 51 ton lada dengan nilai ekspor sebesar Rp 8,1 miliar dan 89,5 ton komoditas pertanian dengan nilai ekspor sebesar Rp 3,2 miliar.

Baca Juga: Ini Bentuk Komitmen Bea Cukai Malang Dorong Industri Lokal Tembus Pasar Luar Negeri

Kedua komoditas tersebut merupakan produk unggulan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Junanto mengatakan pelepasan ekspor ini merupakan wujud kolaborasi antarinstansi dan pemerintah daerah dalam mendukung akselerasi ekspor.