Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Kep. Bangka Belitung

Bea Cukai Siap Berkolaborasi dalam Akselerasi Ekspor Komoditas Unggulan Bangka Belitung

Jumat, 22 Agustus 2025 – 08:37 WIB
Bea Cukai Siap Berkolaborasi dalam Akselerasi Ekspor Komoditas Unggulan Bangka Belitung - JPNN.COM
Bea Cukai Pangkalpinang turut melepas komoditas ekspor unggulan Kepulauan Bangka Belitung ke empat negara, yakni Malaysia, Vietnam, Taiwan, dan Australia. Kegiatan tersebut berlangsung di Pelabuhan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang pada Jumat (8/8). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BANGKA BELITUNG - Bea Cukai Pangkalpinang siap mendukung penuh pelayanan ekspor dari sisi kepabeanan dan siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam akselerasi ekspor komoditas unggulan Bangka Belitung.

Kesiapan itu disampaikan Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalpinang Junanto Kurniawan.

"Jika para pelaku usaha atau pengguna jasa ingin bertanya dan berkonsultasi lebih lanjut tentang prosedur kepabeanan untuk ekspor, kami siap memberikan edukasi dan konsultasi melalui program klinik ekspor," ujar Junanto.

Baca Juga:

Sebagai informasi, Bea Cukai Pangkalpinang turut melepas komoditas ekspor unggulan Kepulauan Bangka Belitung ke empat negara, yakni Malaysia, Vietnam, Taiwan, dan Australia.

Acara tersebut berlangsung di Pelabuhan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang pada Jumat (8/8).

Komoditas ekspor tersebut berupa 51 ton lada dengan nilai ekspor sebesar Rp 8,1 miliar dan 89,5 ton komoditas pertanian dengan nilai ekspor sebesar Rp 3,2 miliar.

Baca Juga:

Kedua komoditas tersebut merupakan produk unggulan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Junanto mengatakan pelepasan ekspor ini merupakan wujud kolaborasi antarinstansi dan pemerintah daerah dalam mendukung akselerasi ekspor.

Bea Cukai Pangkalpinang turut melepas komoditas ekspor unggulan Kepulauan Bangka Belitung ke empat negara, yakni Malaysia, Vietnam, Taiwan, dan Australia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   komoditas unggulan  Bangka Belitung  Bea Cukai Pangkalpinang  Bea Cukai  ekspor  klinik ekspor  Junanto Kurniawan 
BERITA KOMODITAS UNGGULAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp