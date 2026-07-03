Bea Cukai Sibolga Amankan 80 Ribu Batang Rokok Berpita Cukai Palsu, Begini Kronologinya

jpnn.com, PADANG LAWAS UTARA - Tim Operasi ASAP Bea Cukai Sibolga dan Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan menggagalkan peredaran rokok ilegal.

Penindakan tersebut berlangsung di sebuah loket travel yang berlokasi di Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara pada Selasa (23/6) dini hari.

Dalam operasi bersama ini, petugas mengamankan sarana pengangkut berupa armada travel komersial yang kedapatan membawa puluhan ribu batang rokok yang dilekati pita cukai palsu.

Kepala Kantor Bea Cukai Sibolga Indra Isnugrahadi mengungkapkan kronologi penindakan bermula ketika Tim Operasi ASAP Bea Cukai Sibolga yang sedang bertugas berhasil menghimpun informasi intelijen yang mengindikasikan adanya pengiriman rokok ilegal pada Senin (22/6).

Pelaku diketahui bergerak memanfaatkan jalur darat di Jalan Lintas Sumatera dengan menggunakan sarana pengangkut publik berupa armada travel komersial.

"Merespons cepat informasi tersebut, Bea Cukai Sibolga jalin koordinasi, sarana kontak, serta penguatan kerja sama taktis dengan jajaran personel Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan," kata Indra.

Tim gabungan kemudian memperketat pengawasan dengan memantau di sepanjang jalur lintas utama dan menyisir titik-titik krusial yang menghubungkan Kota Padangsidimpuan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pada Selasa (23/6) dini hari, petugas berhasil mengidentifikasi dan menghentikan sarana pengangkut yang menjadi target operasi di sebuah Loket Travel yang berlokasi di Gunung Tua.