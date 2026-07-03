Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Bea Cukai Sibolga Amankan 80 Ribu Batang Rokok Berpita Cukai Palsu, Begini Kronologinya

Jumat, 03 Juli 2026 – 14:59 WIB
Bea Cukai Sibolga Amankan 80 Ribu Batang Rokok Berpita Cukai Palsu, Begini Kronologinya - JPNN.COM
Rokok berpita cukai palsu yang ditemukan Tim Operasi ASAP Bea Cukai Sibolga dan Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan di sebuah loket travel yang berlokasi di Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara pada Selasa (23/6) dini hari. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, PADANG LAWAS UTARA - Tim Operasi ASAP Bea Cukai Sibolga dan Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan menggagalkan peredaran rokok ilegal.

Penindakan tersebut berlangsung di sebuah loket travel yang berlokasi di Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara pada Selasa (23/6) dini hari.

Dalam operasi bersama ini, petugas mengamankan sarana pengangkut berupa armada travel komersial yang kedapatan membawa puluhan ribu batang rokok yang dilekati pita cukai palsu.

Baca Juga:

Kepala Kantor Bea Cukai Sibolga Indra Isnugrahadi mengungkapkan kronologi penindakan bermula ketika Tim Operasi ASAP Bea Cukai Sibolga yang sedang bertugas berhasil menghimpun informasi intelijen yang mengindikasikan adanya pengiriman rokok ilegal pada Senin (22/6).

Pelaku diketahui bergerak memanfaatkan jalur darat di Jalan Lintas Sumatera dengan menggunakan sarana pengangkut publik berupa armada travel komersial.

"Merespons cepat informasi tersebut, Bea Cukai Sibolga jalin koordinasi, sarana kontak, serta penguatan kerja sama taktis dengan jajaran personel Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan," kata Indra.

Baca Juga:

Tim gabungan kemudian memperketat pengawasan dengan memantau di sepanjang jalur lintas utama dan menyisir titik-titik krusial yang menghubungkan Kota Padangsidimpuan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pada Selasa (23/6) dini hari, petugas berhasil mengidentifikasi dan menghentikan sarana pengangkut yang menjadi target operasi di sebuah Loket Travel yang berlokasi di Gunung Tua.

Kepala Kantor Bea Cukai Sibolga Indra Isnugrahadi mengungkap kronologi ditemukan 80 ribu batang rokok berpita cukai palsu di sebuah loket travel, begini kronologinya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pita Cukai Palsu  Bea Cukai Sibolga  rokok ilegal  kronologi  Bea Cukai 
BERITA PITA CUKAI PALSU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp