Bea Cukai Sidoarjo Sita Rokok Ilegal Sebanyak Ini Lewat Operasi Gabungan Lintas Instansi

Kamis, 11 September 2025 – 14:56 WIB

jpnn.com, SURABAYA - Bea Cukai Sidoarjo menindak ratusan ribu batang rokok ilegal dalam operasi gabungan lintas instansi.

Kegiatan yang diprakarsai Satpol PP Surabaya bersama aparat penegak hukum terkait itu dilaksanakan pada Selasa (29/7).

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Sidoarjo mengungkapkan operasi gabungan lintas instansi penindakan rokok ilegal yang direncanakan Satpol PP Surabaya terbagi dalam dua tim.

Mereka menargetkan toko kelontong di wilayah Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Tandes di Surabaya.

Dalam operasi gabungan kali ini, terdapat lebih dari 500 ribu batang rokok tanpa pita cukai atau rokok polos berhasil diamankan dari tiga titik lokasi yang ditargetkan, yaitu toko kelontong di Jalan Tambak Pering – Asemrowo, Surabaya; Jalan Tubanan, Tandes, Surabaya; dan Jalan Balongsari Tama Gadel, Surabaya.

Total nilai barang bukti yang diamankan diperkirakan mencapai Rp 750 juta dengan potensi kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 380 juta.

“Kegiatan operasi gabungan lintas instansi ini merupakan sinergi dan komitmen kuat dalam upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal, khususnya di wilayah Surabaya,” pungkas Gatot. (mrk/jpnn)