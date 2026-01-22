Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Bea Cukai Sumbagbar Bukukan Penerimaan Rp 2,53 triliun di 2025, Melonjak 363,48 Persen

Kamis, 22 Januari 2026 – 10:38 WIB
Bea Cukai Sumbagbar Bukukan Penerimaan Rp 2,53 triliun di 2025, Melonjak 363,48 Persen - JPNN.COM
Barang hasil penindakan Bea Cukai Sumbagbar. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BANDARLAMPUNG - Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatra Bagian Barat (Sumbagbar) mencatat kinerja positif dengan membukukan penerimaan negara Rp 2,53 triliun.

Plt Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagbar Rachmad Solik menyampaikan realisasi penerimaan negara tersebut sebesar 363,48 persen dari target yang telah ditetapkan.

Dia merincikan penerimaan negara tersebut terdiri dari bea masuk sebesar Rp 380,04 miliar, bea keluar sebesar Rp 2,13 triliun, dan cukai sebesar Rp 21,49 miliar.

Baca Juga:

Selain itu, ditambah kontribusi Rp 5,39 miliar dari kegiatan penelitian ulang, audit, dan penerapan ultimum remedium.

“Kinerja ini menunjukkan konsistensi pengawasan dan layanan kami. Setiap rupiah penerimaan negara harus terlindungi dan dikelola dengan akuntabel,” kata Rachmad Solik dalam keterangannya, Kamis (22/1).

Di bidang pengawasan, Bea Cukai Sumbagbar mencatat berbagai penindakan signifikan sepanjang 2025.

Baca Juga:

"Hal terlihat dari pengawasan cukai yang mana kami berhasil mengamankan 62,5 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara sebesar Rp61,67 miliar dan 17.416 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 1,54 miliar yang beredar di wilayah Lampung dan Bengkulu," ungkapnya.

Di bidang kepabeanan, Bea Cukai Sumbagbar berhasil mengamankan enam unit peti kemas berisi 1.200 tray senilai Rp 1,24 miliar, melakukan pencegahan kapal dalam operasi Patroli laut.

Bea Cukai Sumbagbar mencatat kinerja positif, baik dari segi penerimaan, pengawasan maupun peindakan di sepanjang 2025

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai Sumbagbar  Penerimaan  kinerja positif  pengawasan  Bea Cukai  penindakan 
BERITA BEA CUKAI SUMBAGBAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp