Bea Cukai Sumbagbar dan Polda-Kejati Bengkulu Perkuat Sinergi, Bahas Isu Strategis

jpnn.com, BENGKULU - Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar) menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi antarinstansi penegak hukum.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan ke Kepolisian Daerah Bengkulu dan Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang dilaksanakan pada Rabu (10/6).

Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagbar Bier Budy Kismulyanto menyampaikan pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya strategis untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan kepabeanan dan cukai, serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Bengkulu.

“Langkah kolaboratif ini berperan penting untuk memperkuat koordinasi dalam kegiatan pengawasan dan penegakan hukum, terutama terkait pencegahan dan penanganan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai," kata Bier dalam keterangannya, Rabu (1/7).



Menurut Bier, kerja sama yang semakin erat diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pertukaran informasi serta mempercepat penyelesaian kasus secara terintegrasi.

Dalam pertemuan tersebut, tiap-tiap instansi membahas berbagai isu strategis terkait penguatan dukungan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai.

Diskusi berlangsung konstruktif sebagai langkah untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan efektivitas penanganan perkara yang berkaitan dengan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai.

Kolaborasi yang semakin kuat antara Bea Cukai dengan Polri dan Kejaksaan diharapkan dapat mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat, memperkuat perlindungan terhadap kepentingan negara, serta menjaga kedaulatan ekonomi nasional.

Komitmen bersama ini menjadi wujud nyata pengabdian kepada bangsa dan negara dalam menegakkan hukum serta melindungi masyarakat. (mrk/jpnn)