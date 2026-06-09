Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Bea Cukai Sumbawa Tindak 200.031 Rokok Ilegal Lewat Sejumlah Operasi dalam Sepekan

Selasa, 09 Juni 2026 – 22:00 WIB
Bea Cukai Sumbawa Tindak 200.031 Rokok Ilegal Lewat Sejumlah Operasi dalam Sepekan - JPNN.COM
Bea Cukai Sumbawa menindak sebanyak 200.031 batang rokok ilegal dari sejumlah operasi penindakan yang dilakukan di wilayah Sumbawa dan Bima dalam kurun waktu sepekan, yakni 1-7 Juni 2026.. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SUMBAWA - Bea Cukai Sumbawa menindak sebanyak 200.031 batang rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dari sejumlah operasi penindakan yang dilakukan di wilayah Sumbawa dan Bima dalam kurun waktu sepekan, yakni 1-7 Juni 2026.

Penindakan pertama dilakukan Bea Cukai Sumbawa di Jalan Lintas Poto Tano-Sumbawa.

Operasi tersebut berawal dari informasi intelijen terkait dugaan pengangkutan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) ilegal yang memanfaatkan jalur penyeberangan Pelabuhan Poto Tano.

Baca Juga:

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan pemantauan intensif dan menghentikan sebuah sarana pengangkut yang dicurigai.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah paket besar berisi rokok tanpa pita cukai.

Pada hari yang sama, penindakan juga dilakukan di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

Baca Juga:

Operasi tersebut merupakan tindak lanjut atas koordinasi cepat antara Bea Cukai Sumbawa, Polres Kabupaten Bima, dan Satpol PP Kabupaten Bima yang sebelumnya mengamankan rokok ilegal.

Tim Bea Cukai kemudian melakukan pemeriksaan bersama dan proses serah terima barang bukti untuk penanganan lebih lanjut.

Bea Cukai Sumbawa menindak sebanyak 200.031 batang rokok ilegal dari sejumlah operasi penindakan di pekan pertama Juni

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   rokok ilegal  Bea Cukai Sumbawa  Bea Cukai  penindakan  pita cukai  Sugeng Haryanto 
BERITA ROKOK ILEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp