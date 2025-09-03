Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Bea Cukai Tanjung Emas Fasilitasi Kapal Wisata Asing dengan Kemudahan Impor Sementara

Rabu, 03 September 2025 – 10:26 WIB
Bea Cukai Tanjung Emas Fasilitasi Kapal Wisata Asing dengan Kemudahan Impor Sementara - JPNN.COM
Petugas Bea Cukai Tanjung Emas saat melakukan pemeriksaan terkait kedatangan kapal wisata (yacht) asing berbendera Amerika Serikat, SV Discovery, Kamis (28/8). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SEMARANG - Bea Cukai Tanjung Emas memberikan kemudahan fasilitas impor sementara melalui skema vessel declaration bagi kapal wisata (yacht) asing berbendera Amerika Serikat, SV Discovery.

Pemeriksaan fisik kapal dilakukan di dermaga Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang pada Kamis (28/8).

Pemeriksa Bea dan Cukai Tanjung Emas Andan Patria menyampaikan bahwa kemudahan ini merupakan bentuk komitmen Bea Cukai dalam mendukung kelancaran lalu lintas kapal wisata asing.

Baca Juga:

“Fasilitas impor sementara melalui vessel declaration ini kami berikan sebagai bentuk pelayanan dan kepastian hukum bagi pemilik kapal," kata Andan Patria dalam keterangannya, Rabu (3/9).

Dia memastikan seluruh proses dilakukan sesuai aturan dan tidak dipungut biaya.

Vessel declaration merupakan pemberitahuan pabean yang digunakan saat impor sementara dan sekaligus digunakan saat ekspor kembali atas kapal wisata asing dan/atau suku cadang (spare parts).

Baca Juga:

Melalui layanan tersebut, pemilik kapal tidak dikenakan pungutan bea masuk dan pajak, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan kapal tidak digunakan untuk kegiatan komersial.

Setelah berlayar di sejumlah pelabuhan di Indonesia, kapal wisata asing tersebut bersiap untuk diekspor kembali ke negara asalnya.

kemudahan impor sementara ,elalui skema vessel declaration bentuk komitmen Bea Cukai Tanjung Emas dalam mendukung kelancaran lalu lintas kapal wisata asing

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kapal wisata asing  Bea Cukai Tanjung Emas  Bea Cukai  impor sementara  pelayanan  pelabuhan tanjung emas 
BERITA KAPAL WISATA ASING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp