JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bea Cukai Tanjung Emas Hibahkan 1.400 Karton Food Tray ke 3 Yayasan di Semarang

Rabu, 21 Januari 2026 – 14:42 WIB
Kepala Bea Cukai Tanjung Emas Tri Utomo Hendro Wibowo (kiri) menyerahkan secara langsung hibah foodtray kepada Yayasan Sidoro Cibus Senaputra, Kamis (15/1). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SEMARANG - Bea Cukai Tanjung Emas menghibahkan barang menjadi milik negara (BMMN) kepada tiga yayasan di Semarang pada Kamis (15/01).

Kepala Bea Cukai Tanjung Emas Tri Utomo Hendro Wibowo mengatakan hibah BMMN merupakan bentuk tanggung jawab dalam memastikan pengelolaan aset negara berjalan secara transparan dan bermanfaat.

“Hibah ini adalah wujud komitmen kami dalam mengelola Barang Milik Negara secara akuntabel sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” kata Tri dalam keterangannya, Rabu (21/1).

Prosesi serah terima hibah dipimpin langsung Tri Utomo Hendro Wibowo yang dihadiri perwakilan Kodam IV/Diponegoro serta para pimpinan yayasan penerima hibah.

Adapun lembaga yang menerima hibah BMMN tersebut, yaitu Yayasan Darul Karim Semarang, Yayasan Rumpun Diponegoro, dan Yayasan Sindoro Cibus Senaputra.

Barang hibah yang diserahkan, berupa foodtray atau nampan makanan dengan jumlah keseluruhan lebih dari 1.400 karton.

Perinciannya, Yayasan Darul Karim Semarang menerima sebanyak 1.131 karton food tray, Yayasan Rumpun Diponegoro menerima 220 karton foodt ray atau setara dengan 11 ribu unit, sedangkan Yayasan Sindoro Cibus Senaputra menerima 75 karton food tray.

“Seluruh barang hibah tersebut diserahkan setelah melalui proses penilaian, persetujuan, dan penetapan sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMMN yang berlaku,” tegas Tri.

