Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Bea Cukai Tanjung Perak Pastikan Implementasi AEO Berjalan Optimal Lewat Kegiatan Ini

Selasa, 09 Desember 2025 – 16:55 WIB
Bea Cukai Tanjung Perak Pastikan Implementasi AEO Berjalan Optimal Lewat Kegiatan Ini - JPNN.COM
Bea Cukai Tanjung Perak berkomitmen memberikan asistensi berkelanjutan kepada pelaku usaha agar implementasi AEO berjalan optimal, memperkuat keamanan rantai pasok, serta meningkatkan daya saing industri nasional. Foto: Dokumentsi Bea Cukai

jpnn.com, SURABAYA - Bea Cukai Tanjung Perak menggelar pendampingan kepada pelaku usaha dalam rangka implementasi dan pemenuhan persyaratan operator ekonomi bersertifikat/Authorized Economic Operator (AEO).

Melalui kegiatan refreshment dan monitoring evaluasi (monev), Bea Cukai memastikan perusahaan penerima pengakuan AEO dapat menjaga standar kepatuhan, keamanan, dan tata kelola yang menjadi fondasi program tersebut.

Bea Cukai Tanjung Perak memberikan refreshment AEO kepada PT Indra Jaya Swastika (IJS) di Surabaya pada Kamis (13/11).

Baca Juga:

Kegiatan itu bertujuan menyegarkan kembali pemahaman perusahaan mengenai ketentuan AEO sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 137 Tahun 2023.

Materi yang dipaparkan meliputi aspek kepatuhan terhadap ketentuan, sistem pengelolaan data perdagangan, kemampuan keuangan, sistem konsultasi dan kerja sama, sistem pendidikan, serta sistem pengelolaan keamanan.

"Kami berharap agar materi AEO dapat dipahami tidak hanya oleh pegawai ekspor impor, tetapi juga oleh tim operasional, akuntansi, dan keuangan," ujar Manager AEO PT IJS Yohanna saat membuka kegiatan.

Baca Juga:

Senada dengan Yohana, Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Perak Gerald Prawira Hasoloan juga berharap pihaknya dapat memberikan pemahaman dan penguatan implementasi secara konsiten kepada perusahaan.

Dia menegaskan Bea Cukai Tanjung Perak berkomitmen mendukung para pelaku usaha yang tertib dan aman sesuai tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai trade facilitator.

Bea Cukai Tanjung Perak berkomitmen beri asistensi berkelanjutan kepada pelaku usaha agar implementasi AEO berjalan optimal, salah satunya lewat kegiatan ini

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pelaku usaha  Authorized Economic Operator  Bea Cukai Tanjung Perak  Gerald Prawira Hasoloan  perusahaan  AEO  Bea Cukai 
BERITA PELAKU USAHA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp