Bea Cukai Tanjung Priok Hibahkan 1.900 Unit Peralatan Berkuda ke PP Pordasi, Ini Harapannya

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai Tanjung Priok menghibahkan 1.900 unit peralatan dan perlengkapan rintangan berkuda (equestrian jumping equipment) kepada Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP Pordasi).

Barang tersebut merupakan hasil penindakan kepabeanan yang kemudian ditetapkan menjadi BMMN setelah melalui serangkaian proses penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Priok Adhang Noegroho Adhi menyampaikan melalui hibah ini Bea Cukai berupaya menjaga ketertiban arus barang serta memastikan barang-barang yang berstatus BMMN dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

“Barang ini sebelumnya berasal dari kegiatan importasi yang tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya, sehingga ditetapkan sebagai BMMN," kata Adhang dalam keterangannya, Kamis (23/4).

Melalui mekanisme hibah, lanjut Adhang, pihaknya memastikan aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, khususnya untuk mendukung pembinaan dan prestasi olahraga berkuda nasional.

Pelaksanaan hibah BMMN ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025.

Hibah merupakan salah satu bentuk penyelesaian BMMN yang dilakukan melalui pengalihan kepemilikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau pihak lain tanpa memperoleh penggantian, setelah melalui proses penelitian, penilaian, dan persetujuan sesuai kewenangan.

Mekanisme hibah juga menjadi bagian dari upaya optimalisasi pengelolaan aset negara agar barang yang masih memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan umum, termasuk mendukung sektor strategis seperti olahraga nasional.