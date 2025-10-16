Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bea Cukai Tanjungpinang Kawal Ekspor 28.512 Ekor Ayam Hidup Milik JAPFA ke Singapura

Kamis, 16 Oktober 2025 – 11:40 WIB
Bea Cukai Tanjungpinang Kawal Ekspor 28.512 Ekor Ayam Hidup Milik JAPFA ke Singapura - JPNN.COM
Kepala Kantor Bea Cukai Tanjungpinang Joko Pri Sukmono Dwi Widodo bersama Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad turut hadir dalam pelepasan ekspor 28.512 ekor ayam hidup seberat 54.173 ton milik PT Indo Jaya Agrinusa (JAPFA) ke Singapura pada Senin (6/10). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, TANJUNGPINANG - Bea Cukai Tanjungpinang mengawal ekspor 28.512 ekor ayam hidup seberat 54.173 ton milik PT Indo Jaya Agrinusa (JAPFA) ke Singapura pada Senin (6/10).

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjungpinang Joko Pri Sukmono Dwi Widodo mengatakan kegiatan ini menjadi bukti nyata potensi produksi dan daya saing sektor peternakan di Kepulauan Riau semakin diakui di pasar internasional.

Turut hadir dalam pelepasan ekspor tersebut, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas langkah nyata dunia usaha di Kepri yang terus berupaya memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

Baca Juga:

Menurut Ansar, ekspor ini merupakan bukti Kepri memiliki potensi besar di sektor peternakan yang mampu bersaing di pasar global.

“Kami berharap kegiatan ini menjadi awal yang berkelanjutan dan dapat membuka lebih banyak peluang ekspor komoditas lain dari Kepulauan Riau,” kata Ansar dalam keterangannya, Kamis (16/10).

Pencapaian ekspor PT Indo Jaya Agrinusa (JAPFA) ini merupakan hasil kolaborasi yang solid antara dunia usaha, pemerintah daerah, dan Bea Cukai.

Baca Juga:

Perwakilan PT JAPFA sendiri menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan produksi agar ekspor ini dapat terus meningkat dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.

Hal ini mengingat kegiatan ekspor tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi perusahaan, tetapi juga membawa dampak positif bagi perekonomian Kota Tanjungpinang dan Kepulauan Riau secara keseluruhan.

Ekspor 28.512 ekor ayam hidup ke Singapura menjadi bukti nyata potensi produksi dan daya saing sektor peternakan di Keppri makin diakui pasar internasional

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ekspor ayam  Bea Cukai Tanjungpinang  Bea Cukai  Japfa  ekspor  pasar internasional  Joko Pri Sukmono Dwi Widodo  Ansar Ahmad 
BERITA EKSPOR AYAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp