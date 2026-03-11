Bea Cukai Tegal Buka Peluang Ekspor Lebih Luas Bagi IKM Lewat Fasilitas Ini

jpnn.com, TEGAL - Bea Cukai Tegal memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah (KITE IKM) kepada CV Devaraka Jaya Manunggal pada Rabu (4/2).

Pemberian fasilitas tersebut sebagai upaya mendorong IKM lokal meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar ekspor.

CV Devaraka Jaya Manunggal merupakan industri kecil menengah (IKM) yang bergerak di bidang produksi sandang dengan orientasi ekspor ke mancanegara.

Berlokasi di Kabupaten Pekalongan, perusahaan ini sebelumnya telah beroperasi sebagai produsen pakaian untuk pasar domestik sebelum memperluas jangkauan usahanya ke pasar ekspor.

Diharapkan fasilitas KITE IKM yang diterima dapat mendorong pertumbuhan usaha, memperluas pasar ekspor, serta membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Kepala Kantor Bea Cukai Tegal Moch. Arif Setijo Noegroho menjelaskan fasilitas KITE IKM merupakan insentif fiskal yang diberikan kepada pelaku IKM berupa penangguhan bea masuk dan tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor bahan baku yang digunakan untuk proses produksi barang ekspor.

"Melalui fasilitas ini, perusahaan penerima dapat memiliki arus kas (cash flow) yang lebih fleksibel sehingga mendukung peningkatan kapasitas produksi dan daya saing," ujar Arif dalam keterangannya, Rabu (11/3).

Arif menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha IKM di wilayah kerjanya.