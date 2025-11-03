Bea Cukai Tegal Gagalkan 1,2 Juta Batang Rokok Ilegal, Modusnya Pupuk Kandang

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai Tegal telah berhasil mengagalkan upaya pengiriman 1.216.000 batang rokok ilegal merek GP tanpa pita cukai di ruas Jalan Tol Pejagan–Pemalang pada Kamis (2/10).

Kepala Kantor Bea Cukai Tegal, Yudiyarto menyampaikan seluruh rokok ilegal disamarkan dalam tumpukan karung berisi pupuk kandang di dalam truk berwarna kuning yang dikemudikan oleh CK dan GA.

“Tak sendiri, operasi ini merupakan hasil sinergi kami bersama Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I, serta Bea Cukai Sidoarjo,” ungkap Yudiyarto dikutip, Senin (3/11).

Dia juga menjelaskan penindakan ini dilakukan pihaknya di rest area KM 294, Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal.

Yudiyarto menjelaskan berawal dari laporan yang diterima pada hari sebelumnya, Bea Cukai Tegal segera bergerak melakukan patroli dan mengamankan truk tersebut sekitar pukul 07.00 WIB.

“Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 1.216.000 batang rokok tanpa pita cukai dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp 1,8 miliar dan potensi kerugian negara sebesar Rp 1,17 miliar,” ungkap Yudiyarto.

Yudiyarto melanjutkan dalam penanganan perkara, tim melakukan penelitian mendalam dan diketahui bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pengiriman barang adalah ILP. Sebagai tindak lanjut, ILP telah mengakui perbuatannya dan membayar sanksi administrasi berupa denda tiga kali nilai cukai, yaitu sebesar Rp2.721.408.000.

“Kami tidak akan memberi ruang bagi peredaran rokok ilegal di wilayah pengawasan kami. Sinergi dan kewaspadaan akan terus kami tingkatkan,” tegas Yudiyarto.(mrk/jpnn)